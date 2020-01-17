Житель саратовского села получил 13,5 лет за изнасилование девочки

Следствие и суд установили, что в сентябре 2018 года в селе Малый Узень Питерского района 26-летний местный житель, воспользовавшись моментом, когда находившиеся у него в гостях мама и тетя девочки отвлеклись, увел ребенка в соседнюю комнату и изнасиловал. В тот момент в доме находились еще несколько односельчан. О преступлении мать ребенка узнала случайно при посещении поликлиники в 2019 году и сразу же обратилась в правоохранительные органы.