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Житель саратовского села получил 13,5 лет за изнасилование девочки
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РИА Новости

Житель саратовского села получил 13,5 лет за изнасилование девочки

16:06 17.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 17 янв - РИА Новости. Суд приговорил жителя Саратовской области к 13,5 годам лишения свободы по обвинению в изнасиловании 10-летней односельчанки, когда ее мама и тетя находились в соседней комнате, сообщило в пятницу областное управление СК РФ.
Следствие и суд установили, что в сентябре 2018 года в селе Малый Узень Питерского района 26-летний местный житель, воспользовавшись моментом, когда находившиеся у него в гостях мама и тетя девочки отвлеклись, увел ребенка в соседнюю комнату и изнасиловал. В тот момент в доме находились еще несколько односельчан. О преступлении мать ребенка узнала случайно при посещении поликлиники в 2019 году и сразу же обратилась в правоохранительные органы.

"Несмотря на непризнание мужчиной своей вины, суд счел собранную следственным органом доказательственную базу достаточной для признания его виновным... Путем сложения данного наказания с назначенным за ранее совершенные им преступления мужчина приговорен в общей сложности к 13 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Суд признал фигуранта дела виновным по статье УК РФ "Изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста". Уточняется, что он имел непогашенную судимость за тяжкое преступление.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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13 января, 16:16
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Следственный комитет РФСаратовская областьРоссияПроисшествия
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