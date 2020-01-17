Житель саратовского села получил 13,5 лет за изнасилование девочки

САРАТОВ, 17 янв - РИА Новости. Суд приговорил жителя Саратовской области к 13,5 годам лишения свободы по обвинению в изнасиловании 10-летней односельчанки, когда ее мама и тетя находились в соседней комнате, сообщило в пятницу областное управление СК РФ.
Следствие и суд установили, что в сентябре 2018 года в селе Малый Узень Питерского района 26-летний местный житель, воспользовавшись моментом, когда находившиеся у него в гостях мама и тетя девочки отвлеклись, увел ребенка в соседнюю комнату и изнасиловал. В тот момент в доме находились еще несколько односельчан. О преступлении мать ребенка узнала случайно при посещении поликлиники в 2019 году и сразу же обратилась в правоохранительные органы.
"Несмотря на непризнание мужчиной своей вины, суд счел собранную следственным органом доказательственную базу достаточной для признания его виновным... Путем сложения данного наказания с назначенным за ранее совершенные им преступления мужчина приговорен в общей сложности к 13 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Суд признал фигуранта дела виновным по статье УК РФ "Изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста". Уточняется, что он имел непогашенную судимость за тяжкое преступление.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.