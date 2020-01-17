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Толстой обвинил МИД Польши в исторической безграмотности
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РИА Новости

Толстой обвинил МИД Польши в исторической безграмотности

16:02 17.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 января 2019
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 января 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Последние заявления польских политиков возмутительны и говорят о том, что их умы захватила историческая безграмотность, сказал РИА Новости вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя заявление МИД Польши о том, что Красная армия освободила Варшаву от немецкой оккупации, но "не принесла свободы".
МИД Польши в день 75-летия освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков выразил уважение в отношении красноармейцев, проливших кровь в борьбе с нацизмом, но подчеркнул, что Красная армия, освободив Варшаву от оккупации, "не принесла полякам свободы".
"История переписывается и меняется на наших глазах. И уже как-то позабылся "Пакт Гитлера - Пилсудского", заключенный 26 января 1934 года, и стремления Варшавы к разделу СССР вместе с Германией, раздел Чехословакии, отказ Польши пропустить части Красной Армии через свою территорию навстречу немцам. И вот уже Белорусский и Украинский фронты почему-то ассоциируются не с направлениями, а с национальным составом. Забылись несколько сот тысяч советских солдат, погибших, освобождая Польшу. Памятники им старательно сносятся по всей Восточной Европе "благодарными потомками", - заявил Толстой.
По его словам, "русофобская истерия и историческая безграмотность" захватили умы нынешнего польского руководства. Политик подчеркнул, что последние заявления политиков вызывают недоумение и возмущение.
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Депутат отметил, что решение не отмечать на официальном уровне освобождение Варшавы - право Польши. "Но при этом МИД Польши заявляет о том, что Красная Армия не принесла освобождения, а сейм принимает совершенно бредовые и даже аморальные заявления. Нам остается только одно: помнить и чтить свою историю, всеми силами противостоять ее переписыванию, защищая историческую память на всех международных площадках, а в первую очередь – сохранять ее для наших детей как правопреемников чести и славы своих предков", - заключил Толстой.
Семнадцатое января считается днем освобождения Варшавы. Польская столица была освобождена советскими войсками в результате Варшавско-Познанской наступательной операции (14-17 января 1945 года). Тем не менее, Варшава не будет официально отмечать 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Как заявила РИА Новости представитель пресс-службы города, "много лет 17 января не является датой, официально отмечаемой в Варшаве".
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
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