Толстой обвинил МИД Польши в исторической безграмотности

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Последние заявления польских политиков возмутительны и говорят о том, что их умы захватила историческая безграмотность, сказал РИА Новости вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя заявление МИД Польши о том, что Красная армия освободила Варшаву от немецкой оккупации, но "не принесла свободы".
МИД Польши в день 75-летия освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков выразил уважение в отношении красноармейцев, проливших кровь в борьбе с нацизмом, но подчеркнул, что Красная армия, освободив Варшаву от оккупации, "не принесла полякам свободы".
"История переписывается и меняется на наших глазах. И уже как-то позабылся "Пакт Гитлера - Пилсудского", заключенный 26 января 1934 года, и стремления Варшавы к разделу СССР вместе с Германией, раздел Чехословакии, отказ Польши пропустить части Красной Армии через свою территорию навстречу немцам. И вот уже Белорусский и Украинский фронты почему-то ассоциируются не с направлениями, а с национальным составом. Забылись несколько сот тысяч советских солдат, погибших, освобождая Польшу. Памятники им старательно сносятся по всей Восточной Европе "благодарными потомками", - заявил Толстой.
По его словам, "русофобская истерия и историческая безграмотность" захватили умы нынешнего польского руководства. Политик подчеркнул, что последние заявления политиков вызывают недоумение и возмущение.
Депутат отметил, что решение не отмечать на официальном уровне освобождение Варшавы - право Польши. "Но при этом МИД Польши заявляет о том, что Красная Армия не принесла освобождения, а сейм принимает совершенно бредовые и даже аморальные заявления. Нам остается только одно: помнить и чтить свою историю, всеми силами противостоять ее переписыванию, защищая историческую память на всех международных площадках, а в первую очередь – сохранять ее для наших детей как правопреемников чести и славы своих предков", - заключил Толстой.
Семнадцатое января считается днем освобождения Варшавы. Польская столица была освобождена советскими войсками в результате Варшавско-Познанской наступательной операции (14-17 января 1945 года). Тем не менее, Варшава не будет официально отмечать 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Как заявила РИА Новости представитель пресс-службы города, "много лет 17 января не является датой, официально отмечаемой в Варшаве".