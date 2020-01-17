Толстой обвинил МИД Польши в исторической безграмотности

"История переписывается и меняется на наших глазах. И уже как-то позабылся "Пакт Гитлера - Пилсудского", заключенный 26 января 1934 года, и стремления Варшавы к разделу СССР вместе с Германией, раздел Чехословакии, отказ Польши пропустить части Красной Армии через свою территорию навстречу немцам. И вот уже Белорусский и Украинский фронты почему-то ассоциируются не с направлениями, а с национальным составом. Забылись несколько сот тысяч советских солдат, погибших, освобождая Польшу. Памятники им старательно сносятся по всей Восточной Европе "благодарными потомками", - заявил Толстой.

Депутат отметил, что решение не отмечать на официальном уровне освобождение Варшавы - право Польши. "Но при этом МИД Польши заявляет о том, что Красная Армия не принесла освобождения, а сейм принимает совершенно бредовые и даже аморальные заявления. Нам остается только одно: помнить и чтить свою историю, всеми силами противостоять ее переписыванию, защищая историческую память на всех международных площадках, а в первую очередь – сохранять ее для наших детей как правопреемников чести и славы своих предков", - заключил Толстой.