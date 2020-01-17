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Мировая лихорадка. Лавров раскрыл главные проблемы
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РИА Новости

Мировая лихорадка. Лавров раскрыл главные проблемы

16:29 17.01.2020 (обновлено: 17:55 17.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Софья Мельничук. Конфликты, горячие точки и самые актуальные темы — Сергей Лавров пообщался с журналистами. Традиционная большая пресс-конференция главы российской дипломатии состоялась в новом и неожиданном для него статусе. Прозвучал и неизбежный вопрос: "Желаете ли остаться министром?"

Плотный график и смена роли

Конференц-зал в здании Министерства иностранных дел на Смоленской-Сенной площади с раннего утра был набит битком, ни одного свободного кресла. По периметру выстроился забор телекамер, все ждали Сергея Лаврова. Он опоздал на час. "Просим прощения, рабочий график", — извинялась официальный представитель МИД Мария Захарова. К задержке все отнеслись с пониманием. Последние несколько дней график министра действительно был бешеный, что только добавило интриги его выступлению.
Сергей Лавров предстал перед прессой в новом качестве. Во вторник, 14 января, весь кабинет министров после выступления Владимира Путина перед Федеральным собранием ушел в отставку.
Лаврова эти новости застали в командировке. Он посетил Индию, где впервые поучаствовал в азиатском аналоге Мюнхенской конференции по безопасности — форуме Raisina Dialogue. Вылетал из Дели в статусе министра, а в Ташкенте приземлялся уже исполняющим обязанности. На вопросы журналистов отвечал кратко: "Мне поручили исполнять обязанности — я исполняю".
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров выступает во время посещения филиала МГИМО в Ташкенте
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает во время посещения филиала МГИМО в Ташкенте
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров выступает во время посещения филиала МГИМО в Ташкенте

Подведение итогов

"Небольшое недоразумение, надеюсь, вы не в обиде, и спасибо за понимание", — поприветствовал собравшихся Лавров.
И озвучил первый вывод ушедшего года: мир продолжает лихорадить. Дестабилизируют ситуацию западные страны — хотят разрушить международную правовую архитектуру и подменить ее некими правилами, выгодными только им.
Среди таких действий, в частности, слом Договора о ракетах средней и меньшей дальности, нагнетание напряженности на Ближнем Востоке. Беспокоят Россию и односторонние санкции, протекционизм, торговые войны. Особо выделил Лавров попытки помешать проекту "Северный поток — 2" вопреки мнению стран ЕС.
Кроме того, в Вашингтоне откровенно злоупотребляют привилегией страны, в которой располагается штаб-квартира ООН, говорил Лавров. Речь, очевидно, шла об отказе выдать американские визы представителям России, а также Ирана, из-за чего те не смогли попасть в штаб-квартиру организации в Нью-Йорке.
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© РИА Новости / POOL
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Заседание Совета Безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Россия же неизменно проводит "независимый многовекторный курс, направленный на стабилизацию" мировых кризисов, указал Лавров. Среди приоритетов — борьба с терроризмом и решение оставшихся проблем в Сирии. Если в дипломатической, политической, гуманитарной сферах наблюдается прогресс, то экономическое восстановление отстает. Виной тому, по мнению Москвы, некоторые западные и ближневосточные партнеры, которые стопорят процесс и выставляют новые условия: "Ждали начала политического процесса, теперь говорят, надо дождаться, когда он принесет результаты". Не очень эффективный подход, отметил Лавров.
Кроме того, по имеющейся, хотя и нуждающейся в подтверждении информации, из контролируемых курдскими "Сирийскими демократическими силами" тюрем за определенную мзду отпускают террористов ИГИЛ* и "Джебхат ан-Нусры"*. Это также беспокоит российскую сторону.
Среди положительных итогов 2019 года — усиление сотрудничества в Евразии, расширение российско-китайских связей, а также с Индией, странами АСЕАН, латиноамериканскими государствами. И успех первого саммита Россия — Африка в Сочи.
Выделил Лавров и повторный запуск после трехлетнего перерыва мирного процесса на Украине. Надеемся, что работа в "нормандском формате" будет продвигаться не только на бумаге, как было при Порошенко", — добавил Лавров.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГород Манбидж в сирийской провинции Алеппо, который находится под самоуправлением курдов
Город Манбидж в сирийской провинции Алеппо, который находится под самоуправлением курдов
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Город Манбидж в сирийской провинции Алеппо, который находится под самоуправлением курдов

О "Боингах" и ракетах

Желающих задать вопросы оказалось много. Но опять же из-за плотного графика слово предоставили не всем. Зато дали высказаться иностранной прессе.
Итальянских журналистов волновала в первую очередь ситуация в Ливии, где возобновилось противостояние мятежного генерала Халифы Хафтара и главы признанного правительства в Триполи Фаиза Сараджа. На вопрос о просчетах предыдущих итальянских правительств, которые могли спровоцировать ливийский кризис, Лавров ответил, что главную ошибку совершили вовсе не в Риме: "Решающую роль сыграли коллеги из НАТО, которые в 2011 году разбомбили Ливию. К этому призывала не Италия. Лидеров той авантюры называть не будем, их все знают".
В деле ливийского урегулирования, по словам Лаврова, далеко заглядывать не стоит. "Мы пытаемся внести свой вклад в эти усилия, пригласили представителей востока и запада (Ливии. — Прим. ред.) в Москву, семь часов вели переговоры с Хафтаром и Сараджем, — уточнил он. — Есть хороший сбалансированный текст, который подписал Сарадж, а Хафтар попросил дополнительного времени. Главное — перемирие, заключенное ранее, соблюдается, хорошо, если оно сохранится”.
Правда, не все идет гладко, впереди еще много работы, в том числе на предстоящей 19 января конференции в Берлине. "Пока они (Хафтар и Сарадж. — Прим. ред.) даже не хотят в одной комнате находиться, не то что разговаривать. Будем пытаться", — подытожил Лавров.
© Фото : МИД РФГлава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр иностранных дел России Сергей Лавров. 13 января 2020
Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 13 января 2020
© Фото : МИД РФ
Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр иностранных дел России Сергей Лавров. 13 января 2020
В то же время от каких-либо прогнозов, несмотря на неоднократные просьбы, он воздержался. Лавров напомнил слова Виктора Черномырдина: "Очень неблагодарное дело — строить прогнозы. Особенно если они касаются будущего".
Британские журналисты спросили о сбитом в Иране украинском "Боинге". Ранее главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян заявила, что Тегеран повел себя "как мужик", признав ответственность за трагедию, указал репортер газеты The Independent. И напомнил о другой катастрофе — крушении "Боинга" в Донбассе в 2014-м.
"Не хочу никого оправдывать, это ошибка человеческая, иранцы признали, что это произошло”, — последовал ответ. Однако Лавров добавил, что американцы уничтожили Сулеймани "в нарушение всех правил международного права". "Иранцы ответили, предупредив всех. Но есть информация, что после атаки иранцы ожидали еще одного удара США и в воздухе было шесть истребителей F-35, в воздушном пространстве на границе Ирана. Это подлежит проверке, но нервозность в такой ситуации присутствовала", — продолжил он.
Что касается "мужицкого подхода", Лавров напомнил: международная следственная группа призывает Россию признать вину за крушение "Боинга", не завершив расследование. "Это так себя мужики ведут?" — вернул он вопрос в зал.
© REUTERSНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© REUTERS
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Коснулись и отношений с Токио. Россию беспокоят американские ракетные пусковые установки, размещенные в Японии. В Токио утверждают, что они нужны для сдерживания Северной Кореи и в Москве верят, что Токио "не вынашивает что-то против России". "Но у вас союз с США, и США используют этот союз ради сдерживания России, и Япония является частью этой стратегии. Мы хотим ясности и понимания, как наше сотрудничество в таких условиях будет развиваться”, — пояснил японскому журналисту Лавров.
России не нравится и пересмотр итогов Второй мировой войны, и то, что в Евросоюзе "процветает неонацизм". Москва призывает учитывать исторические факты. "Президент готовит развернутую статью, основанную на новых архивных данных. Ко Христову дню яичко, как говорится, — Польша хотела разобраться в архивах, и как раз Минобороны недавно опубликовало архивы об освобождении Варшавы”, — сказал Лавров.
Всего подведение итогов заняло около полутора часов. Однако перед тем как уйти Мария Захарова пообещала собравшимся, что все смогут сделать селфи с Лавровым и на его графике это не отразится. Действительно, на выходе журналистов ждал улыбающийся Сергей Лавров — только картонный.
*Организации, запрещенные в России.
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Фаиз СараджДоговор о РСМДХалифа ХафтарСергей ЛавровЛивияСирияВ мире
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