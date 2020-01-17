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Культура
2020-01-17T15:57+0300
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Директор "Русских сезонов" рассказал о фестивале во Франции
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РИА Новости

Директор "Русских сезонов" рассказал о фестивале во Франции

15:57 17.01.2020
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкПредновогодний Париж
Предновогодний Париж
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Предновогодний Париж. Архивное фото
ПАРИЖ, 17 янв - РИА Новости, Виктория Иванова. Директор АНО "Русские сезоны" Алексей Лебедев надеется, что фестиваль во Франции обойдется без скандалов и что каждый посетитель найдет в программе что-то по душе.
"Мы ни в коем случае не гонимся за скандалами. Я надеюсь, что результатом проведения "Русских сезонов" во Франции будет отсутствие скандалов", - подчеркнул он на пресс-конференции.
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Ранее в четверг в парижском Театре Одеон прошло открытие фестиваля "Русские сезоны", начало которому положил спектакль Театра Наций "Дядя Ваня" в постановке французского режиссера Стефана Брауншвейга. Ход спектакля был нарушен из-за забастовки части персонала французской площадки - сотрудники нескольких цехов не вышли на работу, из-за чего декорации на сцене не менялись, а занавес не опускался.
"Для нас особо волнительно было открывать "Русские сезоны" здесь, во Франции, на родине проекта, который появился более 100 лет назад благодаря усилиям, наверное, одного из самых величайших антрепренеров современности… Сергея Павловича Дягилева. "Русские сезоны", которые проходили во времена Дягилева, показали всему миру богатство и разнообразие культуры России, повлияли на мировую культуру, и Российская Федерация приняла решение возродить этот проект", - отметил Лебедев.
Комментируя предстоящие мероприятия, глава "Русских сезонов" отметил разнообразие запланированных событий. "Я не хочу сказать, что мы везем только классические постановки. Мы не хотим выезжать только на симфонической музыке, на больших наших коллективах, хотя и они участвуют… Я думаю, что каждый зритель найдет для себя что-то интересное", - сказал директор "Русских сезонов".
"Русские сезоны" − это масштабный проект по представлению российской культуры зарубежному зрителю. В рамках фестиваля в одном из государств на протяжении года проходят гастроли российских творческих коллективов, выставки из собраний крупнейших музеев РФ, фестивали искусства, премьеры российского кино и другие проекты. В 2017 году "Русские сезоны" прошли в Японии, в 2018 покорили Италию, в 2019 эстафета перешла Германии, а затем ее приняли Франция, Бельгия и Люксембург.
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