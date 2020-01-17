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В Москве после ЭКО родились около 3,5 тысячи младенцев в 2019 году
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РИА Новости

В Москве после ЭКО родились около 3,5 тысячи младенцев в 2019 году

15:56 17.01.2020 (обновлено: 16:26 17.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей ВенявскийНоворожденные в родильном доме
Новорожденные в родильном доме
© РИА Новости / Сергей Венявский
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Около 3,5 тысяч младенцев появились на свет в Москве в 2019 году после проведения ЭКО, сообщил главный акушер-гинеколог департамента здравоохранения Москвы Антон Оленев в рамках Ассамблеи "Здоровая Москва".

"В столице растет количество желающих обрести счастье материнства с помощью процедуры ЭКО. К сегодняшнему дню по сравнению с 2017 годом количество таких малышей в столице увеличилось", - сообщил Оленев.

Врач отметил, что на сегодняшний день в Москве практически любая пара с диагнозом "бесплодие" и при отсутствии противопоказаний может пройти ЭКО по ОМС в одной из 39 клиник города.
XVIII Ассамблея "Здоровая Москва" проходит с 16 по 19 января 2020 года на площадке 75-го павильона ВДНХ. Ассамблея – главное событие года в сфере столичного здравоохранения и основная площадка для обсуждения цифровизации здравоохранения, новых форм организации медицинской помощи, превентивной медицины и других важных вопросов. Программа Ассамблеи включает в себя более 90 дискуссий и экспертных сессий по всем направлениям современной медицины, восемь открытых лекций с известными мировыми специалистами.
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В качестве спикеров выступят около 200 экспертов из Великобритании, Германии, Дании, Кореи, Нидерландов, США, Швеции и других стран. Ключевые направления работы: медицина больших городов, борьба с онкологическими заболеваниями (технологичное лечение, упрощенная логистика, информационная прозрачность), цифровизация.
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ЗдоровьеМоскваОбщество
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