Нижегородец убил мужчину, продавшего ему чужую машину

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 янв — РИА Новости. Житель Житель Нижнего Новгорода задержан по подозрению в убийстве человека, который продал не принадлежавший ему автомобиль, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

Ночью 15 января в гаражном кооперативе в Московском районе Нижнего Новгорода было обнаружено обгоревшее тело неизвестного мужчины. В кратчайшие сроки следователи СК в тесном взаимодействии с оперативными сотрудниками уголовного розыска Московского района установили личность погибшего, а также подозреваемого в убийстве. Им оказался 25-летний житель Московского района. Он задержан.

"По версии следствия, днем 14 января подозреваемый пригласил потерпевшего в гараж, где избил его, а затем нанес ему несколько ударов по голове обухом топора. От полученных травм мужчина скончался. Ночью подозреваемый поджег тело", - говорится в сообщении.

Подозреваемый сознался в убийстве. При допросе он пояснил следователям СК, что купил у погибшего дорогостоящий автомобиль, который, как оказалось впоследствии, ему не принадлежал. В тот день он пригласил потерпевшего в гараж, чтобы вернуть свои деньги, которые отдал за машину.