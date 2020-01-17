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Нижегородец убил мужчину, продавшего ему чужую машину
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РИА Новости

Нижегородец убил мужчину, продавшего ему чужую машину

15:48 17.01.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 янв — РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода задержан по подозрению в убийстве человека, который продал не принадлежавший ему автомобиль, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
Ночью 15 января в гаражном кооперативе в Московском районе Нижнего Новгорода было обнаружено обгоревшее тело неизвестного мужчины. В кратчайшие сроки следователи СК в тесном взаимодействии с оперативными сотрудниками уголовного розыска Московского района установили личность погибшего, а также подозреваемого в убийстве. Им оказался 25-летний житель Московского района. Он задержан.
"По версии следствия, днем 14 января подозреваемый пригласил потерпевшего в гараж, где избил его, а затем нанес ему несколько ударов по голове обухом топора. От полученных травм мужчина скончался. Ночью подозреваемый поджег тело", - говорится в сообщении.
Подозреваемый сознался в убийстве. При допросе он пояснил следователям СК, что купил у погибшего дорогостоящий автомобиль, который, как оказалось впоследствии, ему не принадлежал. В тот день он пригласил потерпевшего в гараж, чтобы вернуть свои деньги, которые отдал за машину.
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В ближайшее время в суде будет рассмотрено ходатайство следователя СК об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.
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Следственный комитет РФНижний НовгородПроисшествия
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