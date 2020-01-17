В Сирию за сутки вернулись более 900 беженцев из-за рубежа

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 963 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 347 человек (женщин – 104, детей – 177), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 616 человек (женщин – 185, детей – 314)", - говорится в тексте бюллетеня.
Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вернулись 82 беженца.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии выполнили задачи по разминированию местности и объектов в Дамаске и Земрине (провинция Дераа). За сутки разминировано два гектара территории, обнаружено и уничтожено 36 взрывоопасных предметов (ВОП).
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России