В Сирию за сутки вернулись более 900 беженцев из-за рубежа

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Свыше 300 человек вернулись из Свыше 300 человек вернулись из Ливана Сирию за сутки, еще более 600 беженцев прибыли из Иордании , следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 963 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 347 человек (женщин – 104, детей – 177), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 616 человек (женщин – 185, детей – 314)", - говорится в тексте бюллетеня.

Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вернулись 82 беженца.

Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии выполнили задачи по разминированию местности и объектов в Дамаске и Земрине (провинция Дераа). За сутки разминировано два гектара территории, обнаружено и уничтожено 36 взрывоопасных предметов (ВОП).

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.