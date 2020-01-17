Эрдоган обвинил Хафтара в нарушении режима перемирия в Ливии

АНКАРА, 17 янв - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил главу Ливийской национальной армии Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил главу Ливийской национальной армии Халифу Хафтара в нарушении режима перемирия в Ливии.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 0.00 12 января и немедленно сесть за стол переговоров.

"Хафтар не заслуживает доверия. Вчера он вновь бомбил Триполи", - сказал Эрдоган журналистам.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.