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Эрдоган обвинил Хафтара в нарушении режима перемирия в Ливии
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РИА Новости

Эрдоган обвинил Хафтара в нарушении режима перемирия в Ливии

15:24 17.01.2020
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© Фото : страница пресс-службы национальной армии Ливии в FacebookКомандующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
© Фото : страница пресс-службы национальной армии Ливии в Facebook
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар. Архивное фото
АНКАРА, 17 янв - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил главу Ливийской национальной армии Халифу Хафтара в нарушении режима перемирия в Ливии.
Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 0.00 12 января и немедленно сесть за стол переговоров.
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"Хафтар не заслуживает доверия. Вчера он вновь бомбил Триполи", - сказал Эрдоган журналистам.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.
Берлинская конференция по Ливии пройдет 19 января после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Файеза Сарраджа. Делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
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