ВЦИОМ: почти половина россиян считают, что Путин настроен на перемены

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Порядка половины россиян считают, что президент РФ Порядка половины россиян считают, что президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию продемонстрировал намерение менять действующую в РФ систему, и около 40% уверены, что он понимает реальные проблемы людей в стране, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

"45% опрошенных поддержали точку зрения, что Путин настроен на изменения в действующей системе. Только 11% полагают, что он, наоборот, настроен законсервировать все, что есть, в неизменном виде", - заявил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Порядка 30%, по данным ВЦИОМ, считают, что Путин в своем послании говорил как о переменах, так и о стабильности. Но если выбирать из этих векторов, то превалирует вектор "перемен и реформ", его назвали 13% (9% уверены, что Путин говорил об обеспечении стабильности в РФ).

"Еще один важный аспект - дистанция между людьми и властью. Мы решили ее померить следующей формулировкой. Исходя из послания президента, как вам показалось, он понимает или не понимает реальную ситуацию в стране, проблемы таких людей, как вы? Можно было выбрать одно из двух суждений. 39% полагают, что да, он понимает реальную ситуацию, проблемы людей. 18% - нет, не понимает", - привел Федоров результаты опроса.

Почти треть опрошенных (28%) отметили, что проблемы, о которых говорил президент РФ в послании, волнуют россиян лично. 29% придерживаются противоположного мнения.

ВЦИОМ также составил топ тезисов послания, которые россияне считают важными лично для себя и своей семьи. На первом месте - "создание условий для существенного роста доходов граждан", его выбрали 98% россиян. На таком же уровне - налаживание поставок жизненно важных лекарств. Дальше идут завершение строительства сети ФАПов и закрепление в конституции достойного пенсионного обеспечения через индексацию пенсий (по 95%). 93% проголосовали за закрепление в Конституции положения о том, что МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума. Экологическая тематика также вошла в топ - ее отметили 93%.

На последнем месте - погашение государством части ипотечного кредита с рождением третьего ребенка (66% россиян считают этот пункт важным для себя и своей семьи).