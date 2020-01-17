США "поступили как трусы", убив Сулеймани, заявил Хаменеи

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Верховный лидер Ирана Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал убийство иранского генерала Касема Сулеймани "позором" США, которые "поступили как трусы".

"Убийство Касема Сулеймани - это позор для США . Они не встретились с ним на поле битвы, а поступили как трусы. Они не смогут восстановить свой утраченный имидж", - заявил Хаменеи, выступая на пятничной молитве, трансляцию которой вел телеканал Press TV

Иранский верховный лидер добавил, что американцы убили генерала, который был "самым сильным и влиятельным" командиром, ведущим борьбу с терроризмом.

"Десятки миллионов людей в Иране и сотни тысяч в Ираке и в других странах вышли на улицы городов, чтобы отдать дань памяти Сулеймани. Это была самая большая похоронная процессия на планете", - заявил Хаменеи.

Он также добавил, что "американские клоуны" врут, заявляя, что они поддерживают иранский народ.