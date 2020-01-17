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США "поступили как трусы", убив Сулеймани, заявил Хаменеи
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РИА Новости

США "поступили как трусы", убив Сулеймани, заявил Хаменеи

14:33 17.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВерховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи
Верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал убийство иранского генерала Касема Сулеймани "позором" США, которые "поступили как трусы".
"Убийство Касема Сулеймани - это позор для США. Они не встретились с ним на поле битвы, а поступили как трусы. Они не смогут восстановить свой утраченный имидж", - заявил Хаменеи, выступая на пятничной молитве, трансляцию которой вел телеканал Press TV.
Иранский верховный лидер добавил, что американцы убили генерала, который был "самым сильным и влиятельным" командиром, ведущим борьбу с терроризмом.
"Десятки миллионов людей в Иране и сотни тысяч в Ираке и в других странах вышли на улицы городов, чтобы отдать дань памяти Сулеймани. Это была самая большая похоронная процессия на планете", - заявил Хаменеи.
Он также добавил, что "американские клоуны" врут, заявляя, что они поддерживают иранский народ.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась в последние недели. После акции протеста у посольства США в Ираке, вину за которую Вашингтон возложил на Тегеран, американские военные убили иранского генерала Касема Сулеймани, когда он находился в Ираке. Иран ответил ударами по базам в Ираке, где находились американские служащие, при обстрелах никто не пострадал. Парламент Ирака после убийства Сулеймани призвал вывести из страны иностранные войска.
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