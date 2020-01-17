США "поступили как трусы", убив Сулеймани, заявил Хаменеи

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал убийство иранского генерала Касема Сулеймани "позором" США, которые "поступили как трусы".
Иранский верховный лидер добавил, что американцы убили генерала, который был "самым сильным и влиятельным" командиром, ведущим борьбу с терроризмом.
"Десятки миллионов людей в Иране и сотни тысяч в Ираке и в других странах вышли на улицы городов, чтобы отдать дань памяти Сулеймани. Это была самая большая похоронная процессия на планете", - заявил Хаменеи.
Он также добавил, что "американские клоуны" врут, заявляя, что они поддерживают иранский народ.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась в последние недели. После акции протеста у посольства США в Ираке, вину за которую Вашингтон возложил на Тегеран, американские военные убили иранского генерала Касема Сулеймани, когда он находился в Ираке. Иран ответил ударами по базам в Ираке, где находились американские служащие, при обстрелах никто не пострадал. Парламент Ирака после убийства Сулеймани призвал вывести из страны иностранные войска.