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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-17T14:31+0300
https://ria.ru/20200117/1563544351.html
Россия зафиксировала 62 нарушения перемирия в Сирии за сутки
https://cdn21.img.ria.ru/images/156070/91/1560709175_0:42:2000:1167_1036x0_80_0_0_7ccfd7ce6c5cccdb8012cc28ce456bc7.jpg
РИА Новости

Россия зафиксировала 62 нарушения перемирия в Сирии за сутки

14:31 17.01.2020
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© Sputnik / Sertac KayarСовместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
Совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
© Sputnik / Sertac Kayar
Совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 62 нарушения, Турция - 44, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 62 факта открытия огня в провинциях: Идлиб - 20, Латакия - 19, Алеппо - 17, Хама - шесть. Турецкой частью представительства зафиксировано 44 факта открытия огня в провинциях: Алеппо - 23, Идлиб - 18, Хама - два, Латакия - один", - говорится в тексте бюллетеня.
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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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