Россия зафиксировала 62 нарушения перемирия в Сирии за сутки

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 62 факта открытия огня в провинциях: Идлиб - 20, Латакия - 19, Алеппо - 17, Хама - шесть. Турецкой частью представительства зафиксировано 44 факта открытия огня в провинциях: Алеппо - 23, Идлиб - 18, Хама - два, Латакия - один", - говорится в тексте бюллетеня.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.