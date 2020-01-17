Миронов рассказал, как забастовка чуть не сорвала спектакль в Париже

ПАРИЖ, 17 янв - РИА Новости, Виктория Иванова. Забастовка сотрудников парижского Театра Одеон чуть не сорвала спектакль открытия фестиваля "Русские сезоны" - "Дядя Ваня" в исполнении артистов российского Государственного Забастовка сотрудников парижского Театра Одеон чуть не сорвала спектакль открытия фестиваля "Русские сезоны" - "Дядя Ваня" в исполнении артистов российского Государственного Театра Наций , но все прошло хорошо, рассказал в пятницу журналистам художественный руководитель театра, народный артист России Евгений Миронов

Накануне в парижском Театре Одеон прошло открытие фестиваля "Русские сезоны", начало которому положил спектакль Театра Наций "Дядя Ваня" в постановке французского режиссера Стефана Брауншвейга. Ход спектакля был нарушен из-за забастовки части персонала французской площадки - сотрудники нескольких цехов не вышли на работу, из-за чего декорации на сцене не менялись, а занавес не опускался.

По словам Миронова, прилетев в Париж из Москвы, где в новостях освещают ситуацию с забастовками, он "очень расслабился", поскольку люди в столице Франции продолжали, на первый взгляд, жить привычной жизнью.

"Прилетев в Париж, я очень расслабился, пока это не коснулось меня лично вчера. Я представляю русскую культуру, Театр Наций. У нас совместная постановка, мы год готовили приезд сюда, это очень ответственно. Я все понимаю, я очень уважаю конституцию Франции, где зафиксировано право на манифестации, до той поры пока это не ущемляет свободу других людей", - сказал Миронов.

Он отметил, что ситуация с забастовкой работников театра "очень покоробила".

"Меня вчера, честно говоря, очень сильно покоробило. Накануне мы сделали прогон, он был сложный, была техническая часть российская и техническая часть французская. Все знали о том, что на следующий день манифестация, сказали осторожней передвигаться по городу, хотя ничего страшного я не заметил. Но часть технического персонала, который должен был проводить спектакль вчерашний, они сказали see you tomorrow, а утром, как оказалось, просто не пришли", - посетовал он.

Худрук Театра Наций предложил представить обратную ситуацию - предположить, что французский театр приехал на гастроли в Россию. "Можете себе представить, чтобы театр Одеон приехал в Москву с гастролями, я бы сказал see you tomorrow, а наутро бы что-то не пришёл? Нам тоже есть, из-за чего бастовать. Я не могу себе такое представить. Это то ли разница в менталитете, то ли отдельные какие-то люди - я еще не разобрался", - добавил Миронов.

Он поблагодарил своего коллегу, художественного руководителя Театра Одеон, режиссёра "Дяди Вани" Стефана Брауншвейга, который, несмотря на возможные санкции со стороны профсоюза сотрудников театра, принял решение о том, что спектакль все же состоится.

"Он принял на себя ответственность, хотя пострадал спектакль. Потому что декорации не менялись. Слава Богу, что мы поставили их накануне в таком положении. Могло быть хуже. Наши монтировщики и наши цеха провели спектакль, они его знали. Но куда-то нас не пустили, это не положено, а люди ушли на манифестацию. Электроника, поднятие занавеса, всего этого не было.

Но как сказала Нина Ивановна Гуляева, старейшая актриса, которая сейчас играет у нас нянечку, увидев лица Стефана и наши - "Да мы в окопах играли!". А она играла, это точно. Слава Богу, вчера все прошло хорошо", - заключил он.