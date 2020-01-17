В МИД оценили новые контакты по корейскому урегулированию

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Москва рассчитывает, что контакты с вовлеченными в процесс корейского урегулирования странами позволят запустить третий этап дорожной карты, МИД РФ. Москва рассчитывает, что контакты с вовлеченными в процесс корейского урегулирования странами позволят запустить третий этап дорожной карты, заявили

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что постоянная работа с другими странами, вовлечёнными в процесс корейского урегулирования, позволяет лучше понимать их подходы и находить в них точки соприкосновения. Именно на этой основе РФ и Китай разработали дорожную карту по урегулированию проблем Корейского полуострова. США, КНДР и Республика Корея включились в работу над проектом плана действий и изложили свои предварительные соображения на его счет. Они были учтены Россией и Китаем в обновленном варианте документа, который был распространен среди партнеров в конце ноября, напомнили в МИД.

"Наконец, рассчитываем, что подобные регулярные контакты с вовлеченными в процесс корейского урегулирования странами позволят нам в будущем запустить реализацию третьего этапа "дорожной карты". Имеем в виду налаживание полноценного многостороннего обсуждения всех проблем субрегиона и работу по их устранению в соответствии с "планом действий", поскольку решить их можно лишь общими усилиями, с уважением к законным интересам и озабоченностям друг друга. Попытки сделать это вдвоем или даже втроем, как мы видим, к успеху не приводят", - подчеркнули в ведомстве.

Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового сообщества, ее развитие вынудило Совет безопасности ООН ввести санкции против Пхеньяна. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году Северная Корея заявила о достижении задач программы и готовности к денуклеаризации, подразумевая при этом вывод ядерного оружия со всего Корейского полуострова и получение гарантий безопасности.