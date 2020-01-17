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В МИД оценили новые контакты по корейскому урегулированию
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РИА Новости

В МИД оценили новые контакты по корейскому урегулированию

14:27 17.01.2020
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© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Москва рассчитывает, что контакты с вовлеченными в процесс корейского урегулирования странами позволят запустить третий этап дорожной карты, заявили в МИД РФ.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что постоянная работа с другими странами, вовлечёнными в процесс корейского урегулирования, позволяет лучше понимать их подходы и находить в них точки соприкосновения. Именно на этой основе РФ и Китай разработали дорожную карту по урегулированию проблем Корейского полуострова. США, КНДР и Республика Корея включились в работу над проектом плана действий и изложили свои предварительные соображения на его счет. Они были учтены Россией и Китаем в обновленном варианте документа, который был распространен среди партнеров в конце ноября, напомнили в МИД.
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"Наконец, рассчитываем, что подобные регулярные контакты с вовлеченными в процесс корейского урегулирования странами позволят нам в будущем запустить реализацию третьего этапа "дорожной карты". Имеем в виду налаживание полноценного многостороннего обсуждения всех проблем субрегиона и работу по их устранению в соответствии с "планом действий", поскольку решить их можно лишь общими усилиями, с уважением к законным интересам и озабоченностям друг друга. Попытки сделать это вдвоем или даже втроем, как мы видим, к успеху не приводят", - подчеркнули в ведомстве.
Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового сообщества, ее развитие вынудило Совет безопасности ООН ввести санкции против Пхеньяна. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году Северная Корея заявила о достижении задач программы и готовности к денуклеаризации, подразумевая при этом вывод ядерного оружия со всего Корейского полуострова и получение гарантий безопасности.
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С 2018 года прошли два саммита США-КНДР, на которых стороны договорились двигаться к денуклеаризации и нормализации отношений, также состоялись четыре межкорейских саммита. В последнее время диалог по обоим направлениям застопорился. Вашингтон требует от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь отмечает, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации.
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