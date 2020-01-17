Посол анонсировал визит Путина в Индию в конце года

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди проведут в 2020 году ряд встреч, первая из них пройдет во время празднования Дня Победы в Москве, ответный визит российского президента в Индию состоится в конце года, сообщил российским журналистам в Нью-Дели посол России в Индии Николай Кудашев.
"Встречи в верхах этого года откроются визитом премьер-министра Моди в Москву 9 мая на торжества по случаю 75-й годовщины великой Победы. Затем мы рассчитываем увидеть господина Моди у нас в июле, для саммитов ШОС и БРИКС, которые пройдут в Санкт-Петербурге, он тоже подтвердил свое участие уже. Затем он рассчитывает повидаться с Владимиром Владимировичем в Саудовской Аравии, в Эр-Рияде на полях саммита "двадцатки", и ожидал бы сюда Владимира Владимировича с ответным визитом", - сказал Кудашев.
Посол отметил, что конкретные сроки визита президента РФ в Индию пока не определены.
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"Определено лишь с максимальной определенностью, что визит состоится… Индийские партнеры называли октябрь, но это предмет переговоров. В любом случае, в конце этого года можно ожидать российского президента с ответным визитом", - сказал посол.
Ранее Моди пригласил Путина в 2020 году посетить Индию для участия в XXI ежегодном российско-индийском саммите.