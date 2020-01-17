Посол анонсировал визит Путина в Индию в конце года

"Встречи в верхах этого года откроются визитом премьер-министра Моди в Москву 9 мая на торжества по случаю 75-й годовщины великой Победы. Затем мы рассчитываем увидеть господина Моди у нас в июле, для саммитов ШОС и БРИКС, которые пройдут в Санкт-Петербурге, он тоже подтвердил свое участие уже. Затем он рассчитывает повидаться с Владимиром Владимировичем в Саудовской Аравии, в Эр-Рияде на полях саммита "двадцатки", и ожидал бы сюда Владимира Владимировича с ответным визитом", - сказал Кудашев.