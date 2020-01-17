В ЛНР сообщили о гибели одного человека за неделю из-за обстрелов

ЛУГАНСК, 17 янв - РИА Новости. Один сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Один сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погиб на минувшей неделе в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

Ранее Народная милиция ЛНР заявила о 9 нарушениях режима прекращения огня в Донбассе за неделю со стороны украинских силовиков.

"К сожалению, в результате обстрелов получил ранения, не совместимые с жизнью, один защитник нашей республики", - заявил Осадчий на брифинге.

Он заявил, что все факты обстрелов задокументированы, материалы переданы представителям международных организаций, находящимся в республике, а также в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командиров 93, 59 и 72 бригад ВС Украины.