Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-17T14:04+0300
https://ria.ru/20200117/1563542287.html
В ЛНР сообщили о гибели одного человека за неделю из-за обстрелов
https://cdn23.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_0:0:3241:1823_1036x0_80_0_0_a9fab07c17cbf0727bce6458102f1f23.jpg
РИА Новости

В ЛНР сообщили о гибели одного человека за неделю из-за обстрелов

14:04 17.01.2020
311
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
ЛУГАНСК, 17 янв - РИА Новости. Один сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погиб на минувшей неделе в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила о 9 нарушениях режима прекращения огня в Донбассе за неделю со стороны украинских силовиков.
"К сожалению, в результате обстрелов получил ранения, не совместимые с жизнью, один защитник нашей республики", - заявил Осадчий на брифинге.
Он заявил, что все факты обстрелов задокументированы, материалы переданы представителям международных организаций, находящимся в республике, а также в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командиров 93, 59 и 72 бригад ВС Украины.
Украинские военнослужащие
16 января, 23:00
Украинские власти назвали условия проведения выборов в Донбассе
"Учитывая различные варианты развития ситуации на линии боевого соприкосновения, мы предпринимаем необходимые меры для выполнения поставленных задач по защите республики. Строгое соблюдение режима прекращения огня, является неотъемлемой частью комплекса мер по достижению данной цели. Наши устремления к мирному урегулированию по-прежнему остаются неизменными", - добавил представитель Народной милиции ЛНР.
000110
Обсудить 0
Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Пропускной пункт в Донбассе
В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс тяжелого вооружения силовиков
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
МИД ДНР назвал заявление Киева о подгруппе по границе с Россией ложью
Украинские военнослужащие
Украинские власти назвали условия проведения выборов в Донбассе
Пропускной пункт в Донбассе
ДНР заявила о гибели трех человек с начала года из-за боевых действий
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Лавров: решения нормандского саммита не должны оставаться на бумаге
Флаги с логотипом ОБСЕ
ОБСЕ назвала основную причину гибели гражданского населения в Донбассе
КПП Станица Луганская в ЛНР
В ЛНР заявили о девяти нарушениях перемирия со стороны ВСУ за неделю
Дорожные знаки на пункте пропуска на границе России и Украины
Украина предложила создать подгруппу по вопросам границы с Россией
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ
Лукашевич рассказал о вмешательстве в работу СММ ОБСЕ в Донбассе
Верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи
США "поступили как трусы", убив Сулеймани, заявил Хаменеи
Ростех запустит производство спортивного пистолета на базе «Удава»
Опубликованы кадры испытаний новейшего пистолета "Аспид"
Политолог Валерия Касамара
Проректор ВШЭ прокомментировала запрет на политзаявления от имени вуза
Алексей Гончарук
Премьер-министр Украины объяснил решение подать в отставку
Заседание рабочей группы по обсуждению предложений по поправкам в Конституцию. 17 января 2020
Группа по изменению Конституции будет обобщать предложения ежедневно
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
СМИ: "Газпром" попросил ФРГ снять ограничения газовой директивы ЕС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06В Роскосмосе рассказали о следующем полете корабля "Союз" к МКС
00:54Пригожин прокомментировал высказывание Водонаевой о маткапитале
00:53Спикер Рады анонсировал новый законопроект о децентрализации
00:36МИД Пакистана считает, что Иран готов к диалогу со странами региона
00:30В Ярославле пять автомобилей утонули в большой луже
00:14SpaceX испытает систему спасения новейшего корабля Crew Dragon
00:11Экс-главу МВД из правительства Моралеса отправили в тюрьму в Боливии
00:09В Раде считают заявление премьера об отставке "политическим жестом"
23:58В Ростовской области в ДТП пострадали четыре ребенка
23:58Пентагон признал потерю лидерства США в сфере гиперзвукового оружия
23:47Глава МИД Ирака и генсек НАТО обсудили будущее сотрудничество
23:42Россия запустила восемь проектов программ в ООН
23:37Власти Москвы согласовали митинг противников конституционной реформы
23:32Силовики выпустили около 20 мин по окраинам Горловки, заявили в ДНР
23:28Пострадавших по делу Буркова планируют искать на сайте минюста США
23:23РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в состав нового правительства
23:23Дети Винника подали в греческий суд жалобу на нарушение их прав
23:22Турецкий спецназ прибыл в Триполи для защиты чиновников ПНС
23:09Путин поздравил Юмашеву с днем рождения
23:03Турецкие хакеры атаковали правительственные сайты Греции, сообщили СМИ
Лента новостейМолния