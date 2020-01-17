В ЛНР сообщили о гибели одного человека за неделю из-за обстрелов

ЛУГАНСК, 17 янв - РИА Новости. Один сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погиб на минувшей неделе в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила о 9 нарушениях режима прекращения огня в Донбассе за неделю со стороны украинских силовиков.
"К сожалению, в результате обстрелов получил ранения, не совместимые с жизнью, один защитник нашей республики", - заявил Осадчий на брифинге.
Он заявил, что все факты обстрелов задокументированы, материалы переданы представителям международных организаций, находящимся в республике, а также в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командиров 93, 59 и 72 бригад ВС Украины.
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"Учитывая различные варианты развития ситуации на линии боевого соприкосновения, мы предпринимаем необходимые меры для выполнения поставленных задач по защите республики. Строгое соблюдение режима прекращения огня, является неотъемлемой частью комплекса мер по достижению данной цели. Наши устремления к мирному урегулированию по-прежнему остаются неизменными", - добавил представитель Народной милиции ЛНР.