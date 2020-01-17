Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-17T14:03+0300
https://ria.ru/20200117/1563542201.html
В ЛНР заявили о девяти нарушениях перемирия со стороны ВСУ за неделю
https://cdn24.img.ria.ru/images/156253/94/1562539457_0:160:3068:1886_1036x0_80_0_0_2af3bdae9637c04fb27e86fa41f9e189.jpg
РИА Новости

В ЛНР заявили о девяти нарушениях перемирия со стороны ВСУ за неделю

14:03 17.01.2020
111
© РИА Новости / Валерий МельниковКПП "Станица Луганская" в ЛНР
КПП Станица Луганская в ЛНР
© РИА Новости / Валерий Мельников
КПП "Станица Луганская" в ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 17 янв - РИА Новости. Украинские силовики девять раз за минувшую неделю обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Десятого января в ЛНР заявили, что украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе.
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
15 января, 08:43
В ЛНР сообщили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
"Всего в течение недели вооруженные формирования Украины девять раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.
По его словам, украинские силовики при обстрелах использовали артиллерию калибром 122 миллиметра, минометы калибром 82 миллиметра, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, обстрелы велись в направлении семи населенных пунктов ЛНР.
"Подразделения Народной милиции огонь не открывают, но бдительно несут службу. В случае угрозы со стороны украинских силовиков, мы готовы дать адекватный ответ", - дополнил Осадчий.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
16 января, 20:35
В ДНР заявили, что процесс разведения сил в Донбассе можно ускорить
000010
Обсудить 0
Яков ОсадчийЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Пропускной пункт в Донбассе
В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс тяжелого вооружения силовиков
Военнослужащие в Донбассе
В ЛНР сообщили о гибели одного человека за неделю из-за обстрелов
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Лавров: решения нормандского саммита не должны оставаться на бумаге
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
МИД ДНР назвал заявление Киева о подгруппе по границе с Россией ложью
Акция против НАТО в Италии
На авиабазе НАТО в Италии запустили беспилотное наземное наблюдение
Совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
Россия зафиксировала 62 нарушения перемирия в Сирии за сутки
Дорожные знаки на пункте пропуска на границе России и Украины
Украина предложила создать подгруппу по вопросам границы с Россией
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
В ДНР рассказали детали встречи контактной группы по Донбассу
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Клинцевич рассказал о сроках рассмотрения проекта о зампреде Совбеза
Пропускной пункт в Донбассе
В ДНР заявили, что силовики более 30 раз нарушили перемирие за неделю
Верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи
США "поступили как трусы", убив Сулеймани, заявил Хаменеи
Украинские военнослужащие
Украинские власти назвали условия проведения выборов в Донбассе
Трасса М-4 Дон в Москве
На трассе М4 "Дон" испытали усиленный нанотрубками асфальт
Президент Турции Тайип Эрдоган и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Берлине
Меркель проведет переговоры с Эрдоганом в Стамбуле
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар в Афинах, Греция. 17 января 2020
Источник сообщил о намерении Хафтара подписать перемирие с ПНС Ливии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06В Роскосмосе рассказали о следующем полете корабля "Союз" к МКС
00:54Пригожин прокомментировал высказывание Водонаевой о маткапитале
00:53Спикер Рады анонсировал новый законопроект о децентрализации
00:36МИД Пакистана считает, что Иран готов к диалогу со странами региона
00:30В Ярославле пять автомобилей утонули в большой луже
00:14SpaceX испытает систему спасения новейшего корабля Crew Dragon
00:11Экс-главу МВД из правительства Моралеса отправили в тюрьму в Боливии
00:09В Раде считают заявление премьера об отставке "политическим жестом"
23:58В Ростовской области в ДТП пострадали четыре ребенка
23:58Пентагон признал потерю лидерства США в сфере гиперзвукового оружия
23:47Глава МИД Ирака и генсек НАТО обсудили будущее сотрудничество
23:42Россия запустила восемь проектов программ в ООН
23:37Власти Москвы согласовали митинг противников конституционной реформы
23:32Силовики выпустили около 20 мин по окраинам Горловки, заявили в ДНР
23:28Пострадавших по делу Буркова планируют искать на сайте минюста США
23:23РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в состав нового правительства
23:23Дети Винника подали в греческий суд жалобу на нарушение их прав
23:22Турецкий спецназ прибыл в Триполи для защиты чиновников ПНС
23:09Путин поздравил Юмашеву с днем рождения
23:03Турецкие хакеры атаковали правительственные сайты Греции, сообщили СМИ
Лента новостейМолния