В ЛНР заявили о девяти нарушениях перемирия со стороны ВСУ за неделю

ЛУГАНСК, 17 янв - РИА Новости. Украинские силовики девять раз за минувшую неделю обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Десятого января в ЛНР заявили, что украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе.
15 января, 08:43В ЛНР сообщили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
"Всего в течение недели вооруженные формирования Украины девять раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.
По его словам, украинские силовики при обстрелах использовали артиллерию калибром 122 миллиметра, минометы калибром 82 миллиметра, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, обстрелы велись в направлении семи населенных пунктов ЛНР.
"Подразделения Народной милиции огонь не открывают, но бдительно несут службу. В случае угрозы со стороны украинских силовиков, мы готовы дать адекватный ответ", - дополнил Осадчий.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.