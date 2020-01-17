В ЛНР заявили о девяти нарушениях перемирия со стороны ВСУ за неделю

ЛУГАНСК, 17 янв - РИА Новости. Украинские силовики девять раз за минувшую неделю обстреляли территорию самопровозглашенной Украинские силовики девять раз за минувшую неделю обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики , заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Десятого января в ЛНР заявили, что украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе.

"Всего в течение недели вооруженные формирования Украины девять раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.

По его словам, украинские силовики при обстрелах использовали артиллерию калибром 122 миллиметра, минометы калибром 82 миллиметра, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, обстрелы велись в направлении семи населенных пунктов ЛНР.

"Подразделения Народной милиции огонь не открывают, но бдительно несут службу. В случае угрозы со стороны украинских силовиков, мы готовы дать адекватный ответ", - дополнил Осадчий.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.