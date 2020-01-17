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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-17T13:54+0300
https://ria.ru/20200117/1563540953.html
Хаменеи высказался об атаке Ираном американских баз в Ираке
https://cdn24.img.ria.ru/images/132699/40/1326994014_0:0:2667:1501_1036x0_80_0_0_4be31373e60a4f75b61dc9e6b7275109.jpg
РИА Новости

Хаменеи высказался об атаке Ираном американских баз в Ираке

13:54 17.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВерховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи
Верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что ИРИ "дал пощечину" высокомерию США, атаковав американские базы в Ираке.

"День, когда ракеты КСИР нанесли удар по высокомерию США – был божьим днем", - заявил Хаменеи.

"Нация, обладающая этой мощью – дать пощечину обидчику – ведома божьей силой", - подчеркнул он в своем обращении к нации на пятничной молитве, которую духовный лидер Ирана провел впервые за восемь лет.

Иран обстрелял 8 января американские базы, выпустив по ним около 15 ракет, в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в Багдаде. По официальным данным, которые озвучивал и президент Дональд Трамп, и Пентагон, пострадавших среди военнослужащих США не было.
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