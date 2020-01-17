Хаменеи высказался об атаке Ираном американских баз в Ираке

"День, когда ракеты КСИР нанесли удар по высокомерию США – был божьим днем", - заявил Хаменеи.

"Нация, обладающая этой мощью – дать пощечину обидчику – ведома божьей силой", - подчеркнул он в своем обращении к нации на пятничной молитве, которую духовный лидер Ирана провел впервые за восемь лет.

Иран обстрелял 8 января американские базы, выпустив по ним около 15 ракет, в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в Багдаде. По официальным данным, которые озвучивал и президент Дональд Трамп, и Пентагон, пострадавших среди военнослужащих США не было.