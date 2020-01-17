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Мюзикл "Монте-Кристо" возвращается на столичную сцену
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РИА Новости

Мюзикл "Монте-Кристо" возвращается на столичную сцену

13:53 17.01.2020 (обновлено: 16:21 17.01.2020)
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© Фото : пресс-служба мюзикла "Монте-Кристо"Мюзикл "Монте-Кристо"
Мюзикл Монте-Кристо
© Фото : пресс-служба мюзикла "Монте-Кристо"
МОСКВА, 17 янв - Пресс-служба мюзикла "Монте-Кристо". 17 января 2020 года культовый мюзикл "Монте-Кристо" возвращается на московскую сцену. Увидеть полюбившуюся постановку, покорившую сердца миллионов, насладиться легендарным спектаклем смогут и преданные поклонники, и зрители-дебютанты.
В этот день гостей Театра оперетты ждет премьера — новая киноверсия постановки в формате DVD. Наблюдать за нюансами актерской игры, изучать детали декораций, любоваться трогательными и драматичными образами героев: быть одновременно зрителем в партере и соучастником мюзикла, переживая ощущение присутствия, — такую возможность дает киноверсия, созданная международной командой.
"Киноверсия стала вторым релизом в формате DVD. Первый диск был создан в 2009 году. И сегодня нам показалось правильным предложить современному зрителю актуальную съемку. Новейшие технологии кинопроизводства позволили максимально качественно передать масштабность и красоту спектакля. Отличается и концепция подачи визуального ряда: в новом формате в фокусе внимания эмоции актеров. Крупные планы, характерные для кинематографа, усиливают драматургию спектакля", — рассказывают продюсеры Владимир Тартаковский и Алексей Болонин.
Гости Московского театра оперетты смогут приобрести подарочный DVD на протяжении всего сезона мюзикла "Монте-Кристо", который продлится до июня 2020 года.
Сайт мюзикла "Монте-Кристо"
Трейлер мюзикла "Монте-Кристо"
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Заявка на размещение пресс-релиза.
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