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Глава МИД Греции заявил, что Хафтар поддержал позицию Афин по Ливии
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РИА Новости

Глава МИД Греции заявил, что Хафтар поддержал позицию Афин по Ливии

13:44 17.01.2020
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© РИА Новости / Геннадий МельникМинистр иностранных дел Греции Никос Дендиас во время заявления после переговоров с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас во время заявления после переговоров с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром
© РИА Новости / Геннадий Мельник
АФИНЫ, 17 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что командующий Ливийской народной армией Халифа Хафтар поддержал все греческие позиции по ливийскому урегулированию.
Дендиас выступил с заявлением после переговоров с Хафтаром, которые продолжались более полутора часов.

"У нас была долгая и интересная беседа с маршалом Хафтаром. Она касалась ситуации в Ливии, берлинского процесса и следующего дня для Ливии и региона. Мы с нашей стороны сказали, что мы в конструктивном духе относимся к берлинскому процессу и поддерживаем успех конференции, прекращение огня и восстановления безопасности в Ливии, вывода наемников и признания недействительным соглашения между Турцией и правительством (национального единства Файеза) Сарраджа. Я хочу с особой радостью сказать, что маршал Хафтар согласился со всеми нашими замечаниями",- сказал Дендиас.

Греция добивается признания незаконным соглашения между Турцией и международно признанным Правительством национального согласия Ливии о военном сотрудничестве и разграничении морских зон. Президент Турции Тайип Эрдоган и глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж, контролирующий лишь часть территории Ливии, в конце ноября подписали меморандум по морским зонам и меморандум о военном сотрудничестве. В Греции называют меморандумы незаконными и утверждают, что они не имеют какой-либо силы, нарушая суверенные права Греции. Афины добиваются от международного сообщества признания их ничтожными. Турция заявила, что все соглашения соответствуют международному праву.
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Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью телеканалу Alpha заявил, что Афины наложат вето на политическое решение по Ливии на берлинской конференции, если соглашение с Турцией о разграничении морских зон не будет отменено
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