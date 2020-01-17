Глава МИД Греции заявил, что Хафтар поддержал позицию Афин по Ливии

"У нас была долгая и интересная беседа с маршалом Хафтаром. Она касалась ситуации в Ливии , берлинского процесса и следующего дня для Ливии и региона. Мы с нашей стороны сказали, что мы в конструктивном духе относимся к берлинскому процессу и поддерживаем успех конференции, прекращение огня и восстановления безопасности в Ливии, вывода наемников и признания недействительным соглашения между Турцией и правительством (национального единства Файеза) Сарраджа. Я хочу с особой радостью сказать, что маршал Хафтар согласился со всеми нашими замечаниями",- сказал Дендиас.