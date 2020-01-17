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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-17T13:07+0300
https://ria.ru/20200117/1563537830.html
Степашин назвал Мишустина одним из лучших специалистов страны в IT
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РИА Новости

Степашин назвал Мишустина одним из лучших специалистов страны в IT

13:07 17.01.2020
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкСергей Степашин
Сергей Степашин
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
НАЛЬЧИК, 17 янв – РИА Новости. Бывший председатель правительства РФ Сергей Степашин, который сейчас возглавляет наблюдательный совет Фонда содействия реформированию ЖКХ, считает нового премьер-министра страны Михаила Мишустина одним из лучших специалистов в сфере IT-технологий, и уверен, что с его приходом в России по-настоящему узнают, что такое цифровая экономика.
В среду Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму. В четверг депутаты утвердили его кандидатуру, после чего Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером.
"Он (Мишустин – ред.) один из лучших айтишников нашей страны, это я знаю не понаслышке. Сейчас модным стал термин "цифровая экономика". О ней много говорят, но мало кто понимает, что это такое. Я надеюсь, что в ближайшее время наше правительство и страна увидят в том числе и эту часть его работы", - сказал Степашин в пятницу журналистам в Нальчике.
Он отметил, что очень хорошо знает Мишустина по совместной работе. "Я прекрасно знаю этого человека, еще с тех пор, когда он был заместителем министра по налогам и сборам, а я - председателем правительства. Знаю его как одного из самых эффективных руководителей налоговой службы нашей страны. Сильный, мощный, высокообразованный, интеллектуальный человек. И самое главное, он имеет не только огромный опыт работы, но еще и свою позицию. Человек, имеющий возможность отстаивать свою точку зрения и по эффективности использования бюджетных средств, и по национальным проектам", - подчеркнул Степашин.
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