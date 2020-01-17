Степашин назвал Мишустина одним из лучших специалистов страны в IT

"Он (Мишустин – ред.) один из лучших айтишников нашей страны, это я знаю не понаслышке. Сейчас модным стал термин "цифровая экономика". О ней много говорят, но мало кто понимает, что это такое. Я надеюсь, что в ближайшее время наше правительство и страна увидят в том числе и эту часть его работы", - сказал Степашин в пятницу журналистам в Нальчике.

Он отметил, что очень хорошо знает Мишустина по совместной работе. "Я прекрасно знаю этого человека, еще с тех пор, когда он был заместителем министра по налогам и сборам, а я - председателем правительства. Знаю его как одного из самых эффективных руководителей налоговой службы нашей страны. Сильный, мощный, высокообразованный, интеллектуальный человек. И самое главное, он имеет не только огромный опыт работы, но еще и свою позицию. Человек, имеющий возможность отстаивать свою точку зрения и по эффективности использования бюджетных средств, и по национальным проектам", - подчеркнул Степашин.