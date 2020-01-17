Член рабочей группы оценила значение внесения поправок в Конституцию

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Изменения в Конституции, озвученные Владимиром Путиным, должны значительно улучшить жизнь россиян, считает директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России и сопредседатель рабочей группы по поправкам Талия Хабриева.
"Первое, на что я обратила бы внимание, — эти изменения, которые предложены, осуществляют масштабную модернизацию социальных прав и их юридических гарантий", - сказала Хабриева в ходе заседания рабочей группы.
По ее словам, конституционные изменения предполагают трансформацию "формы государства" в сторону демократизации.
Хабриева подчеркнула, что рабочей группе предстоит оценить заявленные изменения, рассмотреть, насколько аутентичны могут быть предложения, изложенные в послании президента.
"Мы — участники процесса старта нового проекта... Мы должны определить свои возможности и пределы корреляции этой реформы с другими реформами. Такие юридические формулы, которые бы не обнуляли, а только укрепляли достижения, которые уже существуют", - подчеркнула член рабочей группы.
Коллега Хабриевой, сопредседатель рабочей группы, депутат Госдумы Павел Крашенинников добавил, что внесение изменений в Конституцию потребует поправок в целый ряд федеральных конституционных законов.
Поправки
В среду в послании Федеральному собранию президент предложил несколько поправок в высший нормативный правовой документ:
—дополнительно прописать, что Конституция имеет приоритет перед международным законодательством;
—закрепить статус Госсовета;
—повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений федерального значения;
—на конституционном уровне закрепить обязательное условие для госслужащих (включая премьера, министров и губернаторов) не иметь иностранного гражданства и вида на жительство;
—ужесточить требования к кандидатам в президенты: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства;
—доверить Госдуме не только согласование, но и назначение премьера, вице-премьера и министров;
—наделить Совет Федерации новыми полномочиями: президент должен согласовывать утверждение глав силовых ведомств с верхней палатой парламента;
—предоставить Совфеду возможность отстранять судей Конституционного и Верховного судов по представлению президента;
—усилить роль Конституционного суда, наделив его возможностью по запросу президента проверять конституционность принятых законопроектов до подписания главой государства;
—закрепить норму о том, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, а также регулярную индексацию пенсий;
—закрепить принципы единой системы публичной власти, расширить и укрепить полномочия местного самоуправления.
Не исключено, что россиянам предложат проголосовать по всему пакету. Для проработки этих вопросов создали группу из 75 человек, куда вошли юристы, политики, общественники, журналисты, деятели культуры. В пятницу состоялось первое заседание.
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