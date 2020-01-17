Член рабочей группы оценила значение внесения поправок в Конституцию

— дополнительно прописать, что Конституция имеет приоритет перед международным законодательством; дополнительно прописать, что Конституция имеет приоритет перед международным законодательством;

— закрепить статус Госсовета; закрепить статус Госсовета;

— повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений федерального значения; повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений федерального значения;

— на конституционном уровне закрепить обязательное условие для госслужащих (включая премьера, министров и губернаторов) не иметь иностранного гражданства и вида на жительство; на конституционном уровне закрепить обязательное условие для госслужащих (включая премьера, министров и губернаторов) не иметь иностранного гражданства и вида на жительство;

— ужесточить требования к кандидатам в президенты: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства; ужесточить требования к кандидатам в президенты: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства;

— доверить Госдуме не только согласование, но и назначение премьера, вице-премьера и министров; доверить Госдуме не только согласование, но и назначение премьера, вице-премьера и министров;

— наделить Совет Федерации новыми полномочиями: президент должен согласовывать утверждение глав силовых ведомств с верхней палатой парламента; наделить Совет Федерации новыми полномочиями: президент должен согласовывать утверждение глав силовых ведомств с верхней палатой парламента;

— предоставить Совфеду возможность отстранять судей Конституционного и Верховного судов по представлению президента; предоставить Совфеду возможность отстранять судей Конституционного и Верховного судов по представлению президента;

— усилить роль Конституционного суда, наделив его возможностью по запросу президента проверять конституционность принятых законопроектов до подписания главой государства; усилить роль Конституционного суда, наделив его возможностью по запросу президента проверять конституционность принятых законопроектов до подписания главой государства;

— закрепить норму о том, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, а также регулярную индексацию пенсий; закрепить норму о том, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, а также регулярную индексацию пенсий;