СМИ: "Газпром" попросил ФРГ снять ограничения газовой директивы ЕС

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Дочерние компании "Газпрома" Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, управляющие “Северными потоками", попросили немецкие власти вывести трубопроводы из-под действия газовой директивы Евросоюза, сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные регулятора.
Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) опубликовало порядок оформления таких заявок в декабре, после чего заявителям нужно было подать документы в течение месяца.
Оператор Nord Stream AG передала документы 23 декабря, а Nord Stream 2 AG – 10 января.
В заявках компании указали, что европейские правила предусматривают исключения при необходимости защиты инвесторов в Германии.
Агентство рассмотрит заявления операторов трубопроводов до 23 мая после консультаций со странами-членами Евросоюза.
Закон, имплементирующий в законодательство Германии поправки к Газовой директиве ЕС, вступил в силу 12 декабря. Согласно законопроекту, нормы третьего энергопакета будут распространяться на "Северный поток – 2" в его завершающей части – отрезке в 12 морских миль у берегов Германии.
Вчера, 10:53Сказано в эфиреСогласится ли ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС?Операторы газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" подали заявки на исключение их из-под действия Газовой директивы ЕС. В эфире радио Sputnik директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал ситуацию.