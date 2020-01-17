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СМИ: "Газпром" попросил ФРГ снять ограничения газовой директивы ЕС
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РИА Новости

СМИ: "Газпром" попросил ФРГ снять ограничения газовой директивы ЕС

12:39 17.01.2020 (обновлено: 12:40 17.01.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Дочерние компании "Газпрома" Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, управляющие “Северными потоками", попросили немецкие власти вывести трубопроводы из-под действия газовой директивы Евросоюза, сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные регулятора.
Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) опубликовало порядок оформления таких заявок в декабре, после чего заявителям нужно было подать документы в течение месяца.
Оператор Nord Stream AG передала документы 23 декабря, а Nord Stream 2 AG – 10 января.
В заявках компании указали, что европейские правила предусматривают исключения при необходимости защиты инвесторов в Германии.
Агентство рассмотрит заявления операторов трубопроводов до 23 мая после консультаций со странами-членами Евросоюза.
Закон, имплементирующий в законодательство Германии поправки к Газовой директиве ЕС, вступил в силу 12 декабря. Согласно законопроекту, нормы третьего энергопакета будут распространяться на "Северный поток – 2" в его завершающей части – отрезке в 12 морских миль у берегов Германии.
Строительство газопровода Nord Stream-2 в немецком Любмине
Вчера, 10:53Сказано в эфире
Согласится ли ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС?Операторы газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" подали заявки на исключение их из-под действия Газовой директивы ЕС. В эфире радио Sputnik директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал ситуацию.
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Nord Stream 2 AGСеверный поток — 2Северный потокГазпромЕвросоюзNord StreamГерманияНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
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