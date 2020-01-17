СМИ: "Газпром" попросил ФРГ снять ограничения газовой директивы ЕС

Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) опубликовало порядок оформления таких заявок в декабре, после чего заявителям нужно было подать документы в течение месяца.

Закон, имплементирующий в законодательство Германии поправки к Газовой директиве ЕС, вступил в силу 12 декабря. Согласно законопроекту, нормы третьего энергопакета будут распространяться на "Северный поток – 2" в его завершающей части – отрезке в 12 морских миль у берегов Германии.