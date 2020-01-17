ОП готовит рейтинг нашумевших фейковых новостей

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Общественная палата РФ в начале весны представит первый выпуск "индекса фейков", сообщил глава комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
"Индекс фейков" – рейтинг самой "дикой лжи" - не позднее ранней весны представим его первый выпуск. Десятка за первый квартал. Фейковые новости, ложь уже даже в начале этого года захлестнули СМИ и социальные сети. СМИ берут их из социальных сетей. Другое дело, что это не те фейк-ньюз, о которых говорит закон, потому что они не потрясают основы государственности и общества. Но достаточно вспомнить одну из последних историй из Ульяновской области, придуманную от начала до конца", - рассказал Малькевич в рамках круглого стола, организованного ОП РФ.
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Ранее "Комсомольская правда в Казани" написала, что родители учеников одной из школ Ульяновска просят уволить учительницу за то, что девятиклассники, гуляя по торговому центру, увидели, как женщина в одном из отделов выбирала себе нижнее белье. Как сообщает издание, мама одной из учениц написала в социальных сетях, что "мальчики в классе только это и обсуждают", высказала недовольство тем, что педагог выбирала белье, "зная, что ее могут увидеть ее же ученики", а также выразила надежду, что "директор школы заметит данный пост и уволит эту любительницу покупать белье на глазах у детей". РИА Новости не удалось найти данные сообщения в социальных сетях в открытом доступе.
"Нам очень много поступает и подобных сообщений, мы их мониторим и представим потом отдельно за первый квартал индекс", - добавил Малькевич.