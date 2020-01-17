Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-17T12:24+0300
https://ria.ru/20200117/1563534953.html
ОП готовит рейтинг нашумевших фейковых новостей
https://cdn24.img.ria.ru/images/155278/95/1552789547_0:134:1500:978_1036x0_80_0_0_c9a8ffd227fa3a7b6c273311f7df5dea.jpg
РИА Новости

ОП готовит рейтинг нашумевших фейковых новостей

12:24 17.01.2020
283
© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание Общественной палаты РФ в Москве
Здание Общественной палаты РФ в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
Здание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Общественная палата РФ в начале весны представит первый выпуск "индекса фейков", сообщил глава комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
"Индекс фейков" – рейтинг самой "дикой лжи" - не позднее ранней весны представим его первый выпуск. Десятка за первый квартал. Фейковые новости, ложь уже даже в начале этого года захлестнули СМИ и социальные сети. СМИ берут их из социальных сетей. Другое дело, что это не те фейк-ньюз, о которых говорит закон, потому что они не потрясают основы государственности и общества. Но достаточно вспомнить одну из последних историй из Ульяновской области, придуманную от начала до конца", - рассказал Малькевич в рамках круглого стола, организованного ОП РФ.
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 ноября 2019, 20:50
Роскомнадзор пересмотрит "черный" список ресурсов с фейками
Ранее "Комсомольская правда в Казани" написала, что родители учеников одной из школ Ульяновска просят уволить учительницу за то, что девятиклассники, гуляя по торговому центру, увидели, как женщина в одном из отделов выбирала себе нижнее белье. Как сообщает издание, мама одной из учениц написала в социальных сетях, что "мальчики в классе только это и обсуждают", высказала недовольство тем, что педагог выбирала белье, "зная, что ее могут увидеть ее же ученики", а также выразила надежду, что "директор школы заметит данный пост и уволит эту любительницу покупать белье на глазах у детей". РИА Новости не удалось найти данные сообщения в социальных сетях в открытом доступе.
"Нам очень много поступает и подобных сообщений, мы их мониторим и представим потом отдельно за первый квартал индекс", - добавил Малькевич.
1510003
Обсудить 1
Общественная палата РФОбщество
Рекомендуем
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
МИД Украины хочет зафиксировать вину Ирана в крушении Boeing
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Лавров: Польша убеждает Запад продвигать ее позицию по Второй мировой
Студенты в здании Высшей школы экономики на Покровском бульваре
Студентам запретят выступать с политическими заявлениями от лица ВШЭ
Фрагмент окаменелости Parioscorpio venator (слева). Ученые обнаружили, что органы дыхания и кровообращения древнего животного (в центре) идентичны современным скорпионам (справа)
Ученые выяснили, какое животное первым вышло из моря на сушу
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Архангельской области мужчина утонул в бассейне
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран считает заявление Канады о расследовании авиакатастрофы странным
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Лавров: в идее приоритета российской Конституции нет скрытого смысла
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Лавров ответил на вопрос американской журналистки об импичменте Трампа
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Россия учтет размещение вооружений США в Японии, заявил Лавров
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
Клишас оценил идею приоритета Конституции над международным правом
Алексей Гончарук
Премьер Украины надеется остаться в должности, считает политолог
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Послание Путина вызвало у россиян надежду, сообщил ВЦИОМ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова пошутила об отставке премьера Украины
Смартфон
Названы Android-приложения, "съедающие" заряд батареи смартфонов
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер Украины написал заявление об отставке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06В Роскосмосе рассказали о следующем полете корабля "Союз" к МКС
00:54Пригожин раскритиковал высказывание Водонаевой о маткапитале
00:53Спикер Рады анонсировал новый законопроект о децентрализации
00:36МИД Пакистана считает, что Иран готов к диалогу со странами региона
00:30В Ярославле пять автомобилей утонули в большой луже
00:14SpaceX испытает систему спасения новейшего корабля Crew Dragon
00:11Экс-главу МВД из правительства Моралеса отправили в тюрьму в Боливии
00:09В Раде считают заявление премьера об отставке "политическим жестом"
23:58В Ростовской области в ДТП пострадали четыре ребенка
23:58Пентагон признал потерю лидерства США в сфере гиперзвукового оружия
23:47Глава МИД Ирака и генсек НАТО обсудили будущее сотрудничество
23:42Россия запустила восемь проектов программ в ООН
23:37Власти Москвы согласовали митинг противников конституционной реформы
23:32Силовики выпустили около 20 мин по окраинам Горловки, заявили в ДНР
23:28Пострадавших по делу Буркова планируют искать на сайте минюста США
23:23РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в состав нового правительства
23:23Дети Винника подали в греческий суд жалобу на нарушение их прав
23:22Турецкий спецназ прибыл в Триполи для защиты чиновников ПНС
23:09Путин поздравил Юмашеву с днем рождения
23:03Турецкие хакеры атаковали правительственные сайты Греции, сообщили СМИ
Лента новостейМолния