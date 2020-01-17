ОП готовит рейтинг нашумевших фейковых новостей

"Индекс фейков" – рейтинг самой "дикой лжи" - не позднее ранней весны представим его первый выпуск. Десятка за первый квартал. Фейковые новости, ложь уже даже в начале этого года захлестнули СМИ и социальные сети. СМИ берут их из социальных сетей. Другое дело, что это не те фейк-ньюз, о которых говорит закон, потому что они не потрясают основы государственности и общества. Но достаточно вспомнить одну из последних историй из Ульяновской области, придуманную от начала до конца", - рассказал Малькевич в рамках круглого стола, организованного ОП РФ.