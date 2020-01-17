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RT Arabic покажет авторскую программу с известным арабским бизнесменом
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РИА Новости

RT Arabic покажет авторскую программу с известным арабским бизнесменом

12:11 17.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГости на вечере, посвященном десятилетию вещания канала RT Arabic
Гости на вечере, посвященном десятилетию вещания канала RT Arabic
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Телеканал RT запускает еженедельную авторскую программу с арабским бизнесменом Талалом Абу Газале.
Предприниматель основал одну из ведущих международных компаний в области финансов, IT-технологий, интеллектуальной собственности, образования – TAG-Org.
В передаче "Куда движется мир?" он расскажет, как пережить финансовые трудности и как распоряжаться деньгами, чтобы они "работали" на владельца.
"Талал Абу Газале одним из первых в арабском мире спрогнозировал последствия торговой войны между Китаем и США. Мы предложили ему провести 2020 год вместе со зрителями RT, чтобы помочь им грамотно распорядиться своими средствами", — сказала руководитель RT Arabic Майя Манна.
Премьерный выпуск программы покажут на RT Arabic 19 января.
© RTПредприниматель Талал Абу Газале
Предприниматель Талал Абу Газале
© RT
Предприниматель Талал Абу Газале
RT на арабском — №1 среди сайтов телеканалов в арабоязычном мире по аудитории, опережает Al Jazeera, Al Arabiya, CNN Arabic (SimilarWeb). RT Arabic также обгоняет арабоязычные версии всех иностранных для арабского региона новостных телеканалов (в том числе CNN, BBC, Sky News, DW, France 24, Euronews) по числу подписчиков в Facebook и по числу просмотров на YouTube.
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Телеканал RTМедиа - Общество
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