RT Arabic покажет авторскую программу с известным арабским бизнесменом

В передаче "Куда движется мир?" он расскажет, как пережить финансовые трудности и как распоряжаться деньгами, чтобы они "работали" на владельца.

"Талал Абу Газале одним из первых в арабском мире спрогнозировал последствия торговой войны между Китаем и США. Мы предложили ему провести 2020 год вместе со зрителями RT, чтобы помочь им грамотно распорядиться своими средствами", — сказала руководитель RT Arabic Майя Манна.

RT на арабском — №1 среди сайтов телеканалов в арабоязычном мире по аудитории, опережает Al Jazeera, Al Arabiya, CNN Arabic (SimilarWeb). RT Arabic также обгоняет арабоязычные версии всех иностранных для арабского региона новостных телеканалов (в том числе CNN, BBC, Sky News, DW, France 24, Euronews) по числу подписчиков в Facebook и по числу просмотров на YouTube.