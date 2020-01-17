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Китай на встрече по Ливии представит член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи
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РИА Новости

Китай на встрече по Ливии представит член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи

12:10 17.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЯн Цзечи
Ян Цзечи
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Ян Цзечи. Архивное фото
ПЕКИН, 17 янв – РИА Новости. Китай на конференции по Ливии в Берлине представит член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, курирующий международные вопросы, сообщил в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"По приглашению германской стороны, член Политбюро ЦК КПК, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по международным делам Ян Цзечи в качестве спецпредставителя председателя КНР Си Цзиньпина 19 января примет участие в берлинской конференции по Ливии",- заявил на брифинге Гэн Шуан.
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Германия во вторник официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Премьер-министр ПНС Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявили, что примут участие в берлинской конференции.
Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Информированный ливийский источник сообщил, что глава ЛНА Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Глава МИД ПНС Мухаммед ат-Тахер Сияла сообщил РИА Новости, что делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.
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