Китай на встрече по Ливии представит член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи

ПЕКИН, 17 янв – РИА Новости. Китай на конференции по Китай на конференции по Ливии в Берлине представит член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи , курирующий международные вопросы, сообщил в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"По приглашению германской стороны, член Политбюро ЦК КПК, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по международным делам Ян Цзечи в качестве спецпредставителя председателя КНР Си Цзиньпина 19 января примет участие в берлинской конференции по Ливии",- заявил на брифинге Гэн Шуан.

Германия во вторник официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Премьер-министр ПНС Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявили, что примут участие в берлинской конференции.

Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Информированный ливийский источник сообщил, что глава ЛНА Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Глава МИД ПНС Мухаммед ат-Тахер Сияла сообщил РИА Новости, что делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.