В ЕАО создали запас топлива для котельных на 40 дней

В конце сентября в Биробиджанском, Смидовичском, Облученском районах ЕАО был введен режим ЧС из-за отсутствия нормативного запаса топлива и неготовности котельных муниципалитетов к началу отопительного сезона. Проблемы возникли в 16 населенных пунктах, где проживает 10% населения региона. В конце октября в Облучье 2 тысячи человек остались без горячей воды и отопления из-за того, что в котельной закончился мазут. В декабре в жилых домах поселка Приамурский было холодно из-за задержки подвоза угля на котельную.