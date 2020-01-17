В ЕАО создали запас топлива для котельных на 40 дней

ХАБАРОВСК, 17 янв - РИА Новости. Котельные Еврейской автономной области, где в прошлом году вводился режим ЧС из-за отсутствия нормативного запаса топлива, обеспечены углем и мазутом на 40 дней, сообщил РИА Новости начальник управления ЖКХ и энергетики региона Андрей Пивенко.
В конце сентября в Биробиджанском, Смидовичском, Облученском районах ЕАО был введен режим ЧС из-за отсутствия нормативного запаса топлива и неготовности котельных муниципалитетов к началу отопительного сезона. Проблемы возникли в 16 населенных пунктах, где проживает 10% населения региона. В конце октября в Облучье 2 тысячи человек остались без горячей воды и отопления из-за того, что в котельной закончился мазут. В декабре в жилых домах поселка Приамурский было холодно из-за задержки подвоза угля на котельную.
"В настоящее время на всех котельных создан 40-дневный запас топлива. К концу января объем увеличат до 45-дневнего запаса, что соответствует нормативу", - сказал Пивенко.
Он отметил, что сейчас все котельные в области работают без сбоев.