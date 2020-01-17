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Теплоснабжение
2020-01-17T12:09+0300
https://ria.ru/20200117/1563534026.html
В ЕАО создали запас топлива для котельных на 40 дней
https://cdn23.img.ria.ru/images/149503/90/1495039083_0:259:4975:3057_1036x0_80_0_0_697226c05e541f7f76916d820639b2be.jpg
РИА Новости

В ЕАО создали запас топлива для котельных на 40 дней

12:09 17.01.2020
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© Fotolia / IvanУголь
Уголь
© Fotolia / Ivan
ХАБАРОВСК, 17 янв - РИА Новости. Котельные Еврейской автономной области, где в прошлом году вводился режим ЧС из-за отсутствия нормативного запаса топлива, обеспечены углем и мазутом на 40 дней, сообщил РИА Новости начальник управления ЖКХ и энергетики региона Андрей Пивенко.
В конце сентября в Биробиджанском, Смидовичском, Облученском районах ЕАО был введен режим ЧС из-за отсутствия нормативного запаса топлива и неготовности котельных муниципалитетов к началу отопительного сезона. Проблемы возникли в 16 населенных пунктах, где проживает 10% населения региона. В конце октября в Облучье 2 тысячи человек остались без горячей воды и отопления из-за того, что в котельной закончился мазут. В декабре в жилых домах поселка Приамурский было холодно из-за задержки подвоза угля на котельную.
"В настоящее время на всех котельных создан 40-дневный запас топлива. К концу января объем увеличат до 45-дневнего запаса, что соответствует нормативу", - сказал Пивенко.
Он отметил, что сейчас все котельные в области работают без сбоев.
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ТеплоснабжениеЖКХОбщество
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