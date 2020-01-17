Портфель ВТБ Факторинг достиг рекордных для рынка 250 млрд рублей

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Предоставляющий факторинговые услуги с 2009 года ВТБ Факторинг (входит в группу ВТБ) по итогам 2019 года нарастил портфель на 18% - до 254 миллиардов рублей, что стало рекордным показателем для отрасли, сообщает пресс-служба Предоставляющий факторинговые услуги с 2009 года ВТБ Факторинг (входит в группу ВТБ) по итогам 2019 года нарастил портфель на 18% - до 254 миллиардов рублей, что стало рекордным показателем для отрасли, сообщает пресс-служба ВТБ

"Рыночная доля компании достигла 32% (согласно предварительным данным АФК). Всего за прошедший год ВТБ Факторинг профинансировал более 1,1 тысячи компаний на 726 миллиардов рублей, увеличив этот показатель на 19%", - говорится в пресс-релизе.

Генеральный директор ВТБ Факторинг Антон Мусатов отметил, что ВТБ Факторинг остается драйвером роста всего рынка уже на протяжении десяти лет, что подтверждается достигнутым объемом портфеля в четверть триллиона рублей.

"За это время мы профинансировали более 5 тысяч компаний на сумму 4 триллиона рублей", – сказал Мусатов.

По его словам, сегодня в центре внимания компании – цифровизация процессов онбординга и финансирования клиентов, применение комплексных программ Supply Chain Finance (SCF), развитие финтех-платформы GetFinance, которая была запущена с помощью ВТБ Факторингв прошлом году.

"На следующие десять лет мы ставим себе целью преодоление планки в 500 миллиардов рублей по портфелю, сформированный группой компаний ВТБ Факторинг", - отметил Мусатов.