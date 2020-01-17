МСП Банк поддержал стартап в области оптоэлектронной техники

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. МСП Банк и Корпорация МСП оказали финансовую поддержку стартап-проекту создания производства высокотехнологичных оптоэлектронных устройств, сообщает пресс-служба МСП Банк и Корпорация МСП оказали финансовую поддержку стартап-проекту создания производства высокотехнологичных оптоэлектронных устройств, сообщает пресс-служба МСП Банка

МСП Банк предоставил компании "Неорос" два кредита на общую сумму 300 миллионов рублей для локализации производства инновационных оптических трансиверов и мультиплексоров на территории ОЭЗ "Технополис Москва". Финансирование стартап-проекта будет предоставлено на 8 лет по льготной ставке 8,5% годовых в рамках Программы субсидирования кредитования субъектов МСП Минэкономразвития РФ. Кредитные линии обеспечены гарантиями Корпорации МСП, отмечается в сообщении.

Кроме того, инвестиционный фонд "МИР", который является 100-процентным дочерним обществом Корпорации МСП, предоставил ООО "Неорос" акционерное финансирование в виде вклада в уставный капитал в размере 200 миллионов рублей.

По данным пресс-службы, компания "Неорос" приобрела технологическое оборудование, инженерные коммуникации у "Неофотоникс Корпорэйшн", имеет базовую лицензию головной компании "Неофотоникс" и начинает выпуск мультиплексеров AAWG, PLC сплиттеров, трансиверов 100Гб/с форм факторе CFP2 и QSFP28.

После дооснащения и локализации производства на предприятии планируется увеличить объём выпускаемой продукции и начать производство оборудования нового поколения: трансиверов QSFP-DD и CFP-DCO (с новым когерентным модулем). Высокоскоростные оптические трансиверы разных модификаций будут способны обеспечить передачу данных со скоростью от 100 Гб/c до 400 Гб/c. Импортозамещающее оборудование планируется поставлять операторам фиксированной и мобильной связи, банкам, дата-центрам, министерствам, ведомствам и др.