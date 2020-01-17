Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-17T13:00+0300
https://ria.ru/20200117/1563532098.html
Не верю! Трейлер
https://cdn24.img.ria.ru/images/156353/19/1563531919_3:0:638:357_1036x0_80_0_0_052923ff137d0cd9a18635ffca1b1e4a.jpg
РИА Новости

Не верю! Трейлер

13:00 17.01.2020
83
Не верю! Трейлер
Вчера, 13:00
Кто на самом деле выиграл миллиард в российской лотерее? Правда ли нам продают отравленные мандарины? Когда Калуга станет районом Москвы? Почему родители ополчились на учительницу, которая выбирала в магазине лифчики (или этого не было)? От слухов в чатиках – до политических вбросов: разбираемся, что фейк, а что правда?
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
Подкаст "Не верю!" выходит по пятницам.
Первый выпуск — 24 января
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Монтаж Андрея Темнова
Помогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Подписывайтесь на наш канал в инстаграме @ria_podcasts
101011
Обсудить 0
ПодкастОбщество
Рекомендуем
Новогодние подарки под елкой
В AliExpress Россия рассказали о новогодних покупках россиян
«Маяк» и ещё 5 фильмов «на двоих»
"Маяк" и ещё 5 фильмов "на двоих"
ЯсноПонятно. Стоит ли так страдать в спортзале
"ЯсноПонятно". Стоит ли так страдать в спортзале
Сотрудник полиции
Жителя Петербурга подозревают в избиении шестилетней дочери
Ливия и отношения РФ с Турцией: как нам удалось не поссориться?
Ливия и отношения РФ с Турцией: как нам удалось не поссориться?
Исследователь заброшек о полиции, призраках и путешествии во времени
Исследователь "заброшек" о полиции, призраках и путешествии во времени
Церемония анонса инновационного использования новых технологий 5G+8K/4K/VR в ходе новогоднего гала-концерта в Media Center Hotel, Пекин
Новогодний гала-концерт в КНР пройдет с использованием 5G+8K/4K/VR
Пассажиры выходят из электробуса, следующего по маршруту № 73 в Москве
Почти 40 маршрутов "Мосгортранса" продлят работу на Крещение
Судейский молоток
В Петербурге арестовали адвоката по делу о посредничестве во взятках
Работа в офисе
ОНФ продолжит уделять особое внимание вопросам подготовки кадров
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Лавров: Россия поддержит достижение соглашения между США и талибами
Телеведущий Иван Ургант
Урганту пригрозили уголовным делом
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Россия готова к контактам с Турцией по Ливии, заявили в МИД
Дмитрий Медведев
Медведев поблагодарил членов кабинета министров за работу
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса
Глава МИД Венесуэлы надеется на прогресс в диалоге с оппозицией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06В Роскосмосе рассказали о следующем полете корабля "Союз" к МКС
00:54Пригожин раскритиковал высказывание Водонаевой о маткапитале
00:53Спикер Рады анонсировал новый законопроект о децентрализации
00:36МИД Пакистана считает, что Иран готов к диалогу со странами региона
00:30В Ярославле пять автомобилей утонули в большой луже
00:14SpaceX испытает систему спасения новейшего корабля Crew Dragon
00:11Экс-главу МВД из правительства Моралеса отправили в тюрьму в Боливии
00:09В Раде считают заявление премьера об отставке "политическим жестом"
23:58В Ростовской области в ДТП пострадали четыре ребенка
23:58Пентагон признал потерю лидерства США в сфере гиперзвукового оружия
23:47Глава МИД Ирака и генсек НАТО обсудили будущее сотрудничество
23:42Россия запустила восемь проектов программ в ООН
23:37Власти Москвы согласовали митинг противников конституционной реформы
23:32Силовики выпустили около 20 мин по окраинам Горловки, заявили в ДНР
23:28Пострадавших по делу Буркова планируют искать на сайте минюста США
23:23РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в состав нового правительства
23:23Дети Винника подали в греческий суд жалобу на нарушение их прав
23:22Турецкий спецназ прибыл в Триполи для защиты чиновников ПНС
23:09Путин поздравил Юмашеву с днем рождения
23:03Турецкие хакеры атаковали правительственные сайты Греции, сообщили СМИ
Лента новостейМолния