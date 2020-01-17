Не верю! Трейлер

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Не верю! Трейлер

Кто на самом деле выиграл миллиард в российской лотерее? Правда ли нам продают отравленные мандарины? Когда Калуга станет районом Москвы? Почему родители ополчились на учительницу, которая выбирала в магазине лифчики (или этого не было)? От слухов в чатиках – до политических вбросов: разбираемся, что фейк, а что правда?