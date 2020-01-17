Спецпосланник ООН по Сирии планирует посетить Москву, заявил Лавров

Он напомнил, что важным итогом 2019 года стало создание Конституционного комитета Сирии. "Состоялось два заседания, готовится третье", - сказал и.о. министра.

"Мы ждем, по-моему, на следующей неделе спецпредставителя генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена, который также планирует посетить Дамаск. Рассчитываю, что эти переговоры и его поездки, контакты с сирийским руководством позволят сформировать график дальнейшей работы Конституционного комитета", - сказал Лавров на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.