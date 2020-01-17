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Война в Сирии
2020-01-17T11:39+0300
https://ria.ru/20200117/1563531522.html
Спецпосланник ООН по Сирии планирует посетить Москву, заявил Лавров
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РИА Новости

Спецпосланник ООН по Сирии планирует посетить Москву, заявил Лавров

11:28 17.01.2020 (обновлено: 11:39 17.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Педерсен планирует посетить на следующей неделе Москву, заявил в пятницу и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Он напомнил, что важным итогом 2019 года стало создание Конституционного комитета Сирии. "Состоялось два заседания, готовится третье", - сказал и.о. министра.
"Мы ждем, по-моему, на следующей неделе спецпредставителя генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена, который также планирует посетить Дамаск. Рассчитываю, что эти переговоры и его поездки, контакты с сирийским руководством позволят сформировать график дальнейшей работы Конституционного комитета", - сказал Лавров на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.
Представитель ООН на переговорах по Сирии Гейр Педерсен принимает участие в 14-м раунде переговоров по урегулированию ситуации в Сирии в Нур-Султане
11 декабря 2019, 13:49Война в Сирии
Педерсен: для заседания конституционного комитета Сирии нужна повестка
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Война в СирииСергей ЛавровСирияООНРоссияВ мире
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