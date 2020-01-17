Москва проверяет данные об освобождении за деньги террористов в Сирии

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Поступают тревожные сообщения, что Сирийские демократические силы за определенную мзду выпускают террористов из спецлагерей, Москва эту информацию проверяет, заявил в пятницу и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Поступает тревожная информация, мы сейчас ее перепроверяем, о том, что за определенную мзду Силы демократической Сирии (СДС) выпускают бандитов, которые начинают расселяться по другим частям сирийской территории. Информация тревожная, мы давно предупреждали, и предупреждали наших американских партнеров, которые имеют влияние на СДС, чтобы боевики, которые содержатся под охраной в лагерях, чтобы он не разбегались. К сожалению, риск того, что это может произойти, есть", - сказал Лавров на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.
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