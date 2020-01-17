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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-01-17T11:41+0300
https://ria.ru/20200117/1563531474.html
Новогодний гала-концерт в КНР пройдет с использованием 5G+8K/4K/VR
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РИА Новости

Новогодний гала-концерт в КНР пройдет с использованием 5G+8K/4K/VR

11:27 17.01.2020 (обновлено: 11:41 17.01.2020)
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© Фото : Медиакорпорация КитаяЦеремония анонса инновационного использования новых технологий 5G+8K/4K/VR в ходе новогоднего гала-концерта в Media Center Hotel, Пекин
Церемония анонса инновационного использования новых технологий 5G+8K/4K/VR в ходе новогоднего гала-концерта в Media Center Hotel, Пекин
© Фото : Медиакорпорация Китая
МОСКВА, 17 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". В Пекине в Media Center Hotel на этой неделе состоялась церемония анонса инновационного использования новых технологий 5G+8K/4K/VR в ходе новогоднего гала-концерта, посвященного традиционному китайскому Новому году по лунному календарю.
В ходе проведения "Весеннего Гала-фестиваля в год Крысы" CCTV планирует использовать технологии 5G+8K для съёмки с множества точек и создания контента в сверхвысоком разрешении 8K. Панорамная съёмка будет вестись с разрешением 4K. Система будет действовать на базе сети 5G, что позволит вести интеллектуальную трансляцию и получить наилучший результат.
Помимо того, впервые в трансляции будет применён виртуальный сетевой интерактивный режим (изображение определений VNIS), благодаря чему публике всей страны будет представлен современный необыкновенный концерт, который подарит аудитории абсолютно новые ощущения и эмоции.
Эксперты утверждают, что благодаря использованию технологий высокого разрешения 8K можно достичь визуального ряда непревзойдённого качества, 3D и прочих эффектов, которые наиболее точно соответствуют особенностям человеческого зрения. Высокоскоростные мобильные сети пятого поколения 5G с минимальным временем задержки полностью отвечают требованиям к передаче видео в сверхвысоком разрешении 8K. Таким образом, развитие сетей 5G оказывает прямое влияние на развитие видеоиндустрии с контентом сверхвысокой чёткости.
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В марте 2019 года Министерство промышленности и информатизации КНР, Главное государственное управление КНР по делам печати, издательства, радио, кинематографии и телевидения, а также Центральная телерадиокомпания Китая совместно выработали и представили "План действий по развитию индустрии по воспроизведению видео высокой чёткости".
Согласно прогнозам, в 2022 году масштабы видеоиндустрии сверхвысокой четкости в Китае достигнут отметки 4 триллиона юаней (около 585 миллиардов долларов), охватывая 200 миллионов пользователей по всей стране. Среди них контент и приложения займут 50% рынка сверхвысокой чёткости. Телевизоры 4K/8K и VR очки и шлемы станут основными устройствами отображения видео и использования дополнительных услуг контент-платформ.
Ожидается, что с постепенной коммерциализацией 5G Китай совершит прорыв в смежных отраслях сверхвысокой чёткости, таких как базовые компоненты, оборудование и технологии для производства видео, оборудование для передачи данных, терминалы для презентаций и т. д.
© Фото : Медиакорпорация КитаяЦеремония анонса инновационного использования новых технологий 5G+8K/4K/VR в ходе новогоднего гала-концерта в Media Center Hotel, Пекин
Церемония анонса инновационного использования новых технологий 5G+8K/4K/VR в ходе новогоднего гала-концерта в Media Center Hotel, Пекин
© Фото : Медиакорпорация Китая
Церемония анонса инновационного использования новых технологий 5G+8K/4K/VR в ходе новогоднего гала-концерта в Media Center Hotel, Пекин
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Россия-Китай: ГлавноеКитайЭкономика
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