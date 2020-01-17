Новогодний гала-концерт в КНР пройдет с использованием 5G+8K/4K/VR

МОСКВА, 17 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". В . В Пекине в Media Center Hotel на этой неделе состоялась церемония анонса инновационного использования новых технологий 5G+8K/4K/VR в ходе новогоднего гала-концерта, посвященного традиционному китайскому Новому году по лунному календарю.

В ходе проведения "Весеннего Гала-фестиваля в год Крысы" CCTV планирует использовать технологии 5G+8K для съёмки с множества точек и создания контента в сверхвысоком разрешении 8K. Панорамная съёмка будет вестись с разрешением 4K. Система будет действовать на базе сети 5G, что позволит вести интеллектуальную трансляцию и получить наилучший результат.

Помимо того, впервые в трансляции будет применён виртуальный сетевой интерактивный режим (изображение определений VNIS), благодаря чему публике всей страны будет представлен современный необыкновенный концерт, который подарит аудитории абсолютно новые ощущения и эмоции.

Эксперты утверждают, что благодаря использованию технологий высокого разрешения 8K можно достичь визуального ряда непревзойдённого качества, 3D и прочих эффектов, которые наиболее точно соответствуют особенностям человеческого зрения. Высокоскоростные мобильные сети пятого поколения 5G с минимальным временем задержки полностью отвечают требованиям к передаче видео в сверхвысоком разрешении 8K. Таким образом, развитие сетей 5G оказывает прямое влияние на развитие видеоиндустрии с контентом сверхвысокой чёткости.

В марте 2019 года Министерство промышленности и информатизации КНР, Главное государственное управление КНР по делам печати, издательства, радио, кинематографии и телевидения, а также Центральная телерадиокомпания Китая совместно выработали и представили "План действий по развитию индустрии по воспроизведению видео высокой чёткости".

Согласно прогнозам, в 2022 году масштабы видеоиндустрии сверхвысокой четкости в Китае достигнут отметки 4 триллиона юаней (около 585 миллиардов долларов), охватывая 200 миллионов пользователей по всей стране. Среди них контент и приложения займут 50% рынка сверхвысокой чёткости. Телевизоры 4K/8K и VR очки и шлемы станут основными устройствами отображения видео и использования дополнительных услуг контент-платформ.

Ожидается, что с постепенной коммерциализацией 5G Китай совершит прорыв в смежных отраслях сверхвысокой чёткости, таких как базовые компоненты, оборудование и технологии для производства видео, оборудование для передачи данных, терминалы для презентаций и т. д.