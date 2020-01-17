В Иркутской области депутата оштрафовали за драку в ресторане

По версии следствия, в октябре 2019 года Никонец повздорил с посетителем и начал бить его. На камере видеонаблюдения запечатлено, как депутат наносит своему оппоненту множественные удары по голове. Пострадавший получил челюстно-лицевую травму и иные телесные повреждения. Было заведено уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.