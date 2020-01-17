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Мэра Екатеринбурга попросили не писать заявление на журналистов
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РИА Новости

Мэра Екатеринбурга попросили не писать заявление на журналистов

11:24 17.01.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГубернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 янв - РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей пресс-конференции в пятницу позвонил мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому и попросил его не писать в правоохранительные органы заявление на журналистов интернет-издания "66.ru" за акцию "Улица разбитых фонарей".
Издание "66.ru" ранее написало, что в новогодние праздники в сквере за Оперным театром в Екатеринбурге неизвестные разбили фонари. Светильники не простояли и двух недель после официального открытия, затянувшегося на месяцы, отмечает портал. Чтобы привлечь внимание к проблеме, его сотрудники установили в сквере таблички с надписью "Улица разбитых фонарей имени А. Г. Высокинского". Мэрия Екатеринбурга сообщила, что готовит заявление в правоохранительные органы, чтобы наказать сотрудников интернет-издания за акцию.
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"Журналистов обижать не надо, никаких заявлений писать не надо", - сказал глава региона Высокинскому, позвонив ему прямо во время пресс-конференции.
Губернатор в беседе с журналистами также похвалил работу мэра.
"Я вижу, что он старается", - подчеркнул Куйвашев.
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Александр ВысокинскийЕвгений КуйвашевСвердловская областьЕкатеринбургОбщество
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