Мэра Екатеринбурга попросили не писать заявление на журналистов

Издание "66.ru" ранее написало, что в новогодние праздники в сквере за Оперным театром в Екатеринбурге неизвестные разбили фонари. Светильники не простояли и двух недель после официального открытия, затянувшегося на месяцы, отмечает портал. Чтобы привлечь внимание к проблеме, его сотрудники установили в сквере таблички с надписью "Улица разбитых фонарей имени А. Г. Высокинского". Мэрия Екатеринбурга сообщила, что готовит заявление в правоохранительные органы, чтобы наказать сотрудников интернет-издания за акцию.