Мэра Екатеринбурга попросили не писать заявление на журналистов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 янв - РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей пресс-конференции в пятницу позвонил мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому и попросил его не писать в правоохранительные органы заявление на журналистов интернет-издания "66.ru" за акцию "Улица разбитых фонарей".
Издание "66.ru" ранее написало, что в новогодние праздники в сквере за Оперным театром в Екатеринбурге неизвестные разбили фонари. Светильники не простояли и двух недель после официального открытия, затянувшегося на месяцы, отмечает портал. Чтобы привлечь внимание к проблеме, его сотрудники установили в сквере таблички с надписью "Улица разбитых фонарей имени А. Г. Высокинского". Мэрия Екатеринбурга сообщила, что готовит заявление в правоохранительные органы, чтобы наказать сотрудников интернет-издания за акцию.
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"Журналистов обижать не надо, никаких заявлений писать не надо", - сказал глава региона Высокинскому, позвонив ему прямо во время пресс-конференции.
Губернатор в беседе с журналистами также похвалил работу мэра.
"Я вижу, что он старается", - подчеркнул Куйвашев.