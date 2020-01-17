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Великобритания прокомментировала назначение нового посла в России
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РИА Новости

Великобритания прокомментировала назначение нового посла в России

11:22 17.01.2020
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© Фото : Foreign & Commonwealth Office Дебора Броннерт
Дебора Броннерт
© Фото : Foreign & Commonwealth Office
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В посольстве Великобритании обратили внимание на то, что новый посол Дебора Броннерт - уже вторая женщина на этой должности в России.
"Поправляем некоторые СМИ, которые в спешке назвали нового посла Великобритании в РФ первой женщиной на этой должности в России", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.
"Дебора Броннерт – вторая по счету женщина-посол Великобритании в России. Первой была Энн Прингл, которая занимала этот пост в 2008-2011 годах", - уточнили в британском посольстве.
В дипмиссии напомнили, что накануне Броннерт вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел РФ Владимиру Титову и официально приступила к исполнению своих полномочий.
"Всего же в структуре британского Форин Оффиса около 30% должностей послов и верховных комиссаров занимают женщины", - заметили в британском дипведомстве.
Предшественник Броннерт Лори Бристоу завершил свою миссию 3 января.
Посол Великобритании в России Лори Бристоу у здания МИД РФ
27 декабря 2019, 13:58
Британский посол напоследок охарактеризовал Россию в трех словах
Броннерт имеет опыт работы в Москве в середине 2000-х годов, тогда она занимала должность советника по вопросам экономики и торговли. До нынешнего назначения она, среди прочего, была попечителем Британского Совета.
С апреля 2017 года до февраля 2019 года Броннерт занимала пост директора по экономическим и глобальным вопросам МИД Великобритании и курировала международную программу Global Britain. До этого была директором по экономическим и консульским вопросам, а с 2011 по 2014 годы работала послом в Зимбабве.
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В миреДебора БроннертВеликобританияРоссия
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