Великобритания прокомментировала назначение нового посла в России

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В посольстве В посольстве Великобритании обратили внимание на то, что новый посол Дебора Броннерт - уже вторая женщина на этой должности в России

"Поправляем некоторые СМИ, которые в спешке назвали нового посла Великобритании в РФ первой женщиной на этой должности в России", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.

Дебора Броннерт – вторая по счету женщина-посол Великобритании в России. Первой была Энн Прингл, которая занимала этот пост в 2008-2011 годах", - уточнили в британском посольстве.

В дипмиссии напомнили, что накануне Броннерт вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел РФ Владимиру Титову и официально приступила к исполнению своих полномочий.

"Всего же в структуре британского Форин Оффиса около 30% должностей послов и верховных комиссаров занимают женщины", - заметили в британском дипведомстве.

Предшественник Броннерт Лори Бристоу завершил свою миссию 3 января.

Броннерт имеет опыт работы в Москве в середине 2000-х годов, тогда она занимала должность советника по вопросам экономики и торговли. До нынешнего назначения она, среди прочего, была попечителем Британского Совета.