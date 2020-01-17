В ГД рассмотрят проект о должности зампредседателя Совбеза 20 января

Президент РФ Владимир Путин в четверг внёс в Госдуму законопроект, которым в Совет безопасности РФ вводится должность заместителя председателя.

Как сообщили в пресс-службе Госдумы, в пятницу Володин уже направил законопроект в профильный комитет по безопасности и противодействию коррупции.

"Законодательная инициатива президента о введении должности заместителя председателя Совета Безопасности будет рассмотрена в понедельник, 20 января, на Совете Госдумы в приоритетном порядке", - приводятся в сообщении слова Володина.

Ранее замглавы комитета Госдумы по безопасности Николай Рыжак сообщал РИА Новости, что, по его мнению, решение по законопроекту о должности зампредседателя Совбеза может быть принято в течение следующей недели.