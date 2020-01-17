В ГД рассмотрят проект о должности зампредседателя Совбеза 20 января

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Совет Госдумы в приоритетном порядке на заседании 20 января рассмотрит президентский законопроект, которым вводится должности зампредседателя Совета безопасности, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Президент РФ Владимир Путин в четверг внёс в Госдуму законопроект, которым в Совет безопасности РФ вводится должность заместителя председателя.
Как сообщили в пресс-службе Госдумы, в пятницу Володин уже направил законопроект в профильный комитет по безопасности и противодействию коррупции.
"Законодательная инициатива президента о введении должности заместителя председателя Совета Безопасности будет рассмотрена в понедельник, 20 января, на Совете Госдумы в приоритетном порядке", - приводятся в сообщении слова Володина.
Ранее замглавы комитета Госдумы по безопасности Николай Рыжак сообщал РИА Новости, что, по его мнению, решение по законопроекту о должности зампредседателя Совбеза может быть принято в течение следующей недели.
В среду Дмитрий Медведев заявил президенту РФ, что правительство в полном составе уходит в отставку, после Путин ввел должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и назначил на эту должность Медведева. Ранее Путин заявлял, что если для ввода новой должности в Совбезе для премьера Медведева нужны изменения в закон, то он готов это сделать.