В Москве семь судов эвакуировали из-за сообщений о минировании

"Чертановский, Пресненский, Хорошевский, Таганский, Никулинский, Басманный и Пресненский районные суды были эвакуированы из-за сообщений о минировании", - рассказал собеседник агентства, отметив, что Пресненский суд уже вернулся к работе.

Волна "минирований" судов и других учреждений Москвы и Петербурга началась в конце осени. Первые письма с угрозами и требованиями перевести на электронный кошелек 120 биткоинов пришли 28 ноября. Разные суды регулярно получали письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ.