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В Москве семь судов эвакуировали из-за сообщений о минировании
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РИА Новости

В Москве семь судов эвакуировали из-за сообщений о минировании

11:16 17.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Семь районных судов Москвы эвакуировали в пятницу из-за угроз о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"Чертановский, Пресненский, Хорошевский, Таганский, Никулинский, Басманный и Пресненский районные суды были эвакуированы из-за сообщений о минировании", - рассказал собеседник агентства, отметив, что Пресненский суд уже вернулся к работе.
Волна "минирований" судов и других учреждений Москвы и Петербурга началась в конце осени. Первые письма с угрозами и требованиями перевести на электронный кошелек 120 биткоинов пришли 28 ноября. Разные суды регулярно получали письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ.
Сотрудник полиции
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