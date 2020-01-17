В селе близ Еревана при взрыве пострадали два человека

Ранее в ведомстве заявили, что 17 января в 07.35 мск на пульт дежурного службы спасения 911 поступило сообщение об обрушении здания в селе Зар Котайкской области, в 15 километрах от армянской столицы. На место выехал отряд спасателей.
"В результате взрыва обрушилось здание площадью 130 квадратных метров, повреждены крыша и окна близлежащего дома, выбиты стекла в пристройке. До прибытия спасателей жители обрушившегося дома – мужчина и женщина 1934 и 1936 годов рождения был доставлены в медцентр города Абовян. По оценкам врачей, их состояние тяжелое", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС.
По данным пресс-службы, спасатели оцепили здание. Обстоятельства инцидента выясняются.
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