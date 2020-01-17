В селе близ Еревана при взрыве пострадали два человека

"В результате взрыва обрушилось здание площадью 130 квадратных метров, повреждены крыша и окна близлежащего дома, выбиты стекла в пристройке. До прибытия спасателей жители обрушившегося дома – мужчина и женщина 1934 и 1936 годов рождения был доставлены в медцентр города Абовян. По оценкам врачей, их состояние тяжелое", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС.