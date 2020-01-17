Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-17T11:11+0300
https://ria.ru/20200117/1563530693.html
В селе близ Еревана при взрыве пострадали два человека
https://cdn25.img.ria.ru/images/150030/79/1500307925_0:389:2920:2032_1036x0_80_0_0_36fbf5300d8d2ba5b6417c47e93956a0.jpg
РИА Новости

В селе близ Еревана при взрыве пострадали два человека

11:11 17.01.2020
201
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС во время пожарно-тактических учений
Сотрудники МЧС во время пожарно-тактических учений
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
ЕРЕВАН, 17 янв – РИА Новости. Двое пожилых людей 86 и 84 лет госпитализированы в тяжелом состоянии из обрушившегося в результате взрыва дома в селе Зар недалеко от Еревана, сообщили в пятницу в пресс-службе МЧС Армении.
Ранее в ведомстве заявили, что 17 января в 07.35 мск на пульт дежурного службы спасения 911 поступило сообщение об обрушении здания в селе Зар Котайкской области, в 15 километрах от армянской столицы. На место выехал отряд спасателей.

"В результате взрыва обрушилось здание площадью 130 квадратных метров, повреждены крыша и окна близлежащего дома, выбиты стекла в пристройке. До прибытия спасателей жители обрушившегося дома – мужчина и женщина 1934 и 1936 годов рождения был доставлены в медцентр города Абовян. По оценкам врачей, их состояние тяжелое", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС.

По данным пресс-службы, спасатели оцепили здание. Обстоятельства инцидента выясняются.
Взрыв автомобиля в армянском селе Антарут
27 октября 2019, 10:47
В Армении два человека погибли при взрыве машины
000300
Обсудить 0
ЕреванАрменияВ мире
Рекомендуем
Сайед Али Хаменеи
В Иране проходят шествия в поддержку правительства
Легкомоторный самолет разбился при приземлении на аэродроме города Штраусберг в немецкой федеральной земле Бранденбург. 16 января 2019
В Германии два человека погибли при крушении самолета
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер Украины написал заявление об отставке
Контролируемый Турцией контрольно-пропускной пункт на окраине города Азаз в Сирии
При взрыве в Сирии погибли трое турецких военных
Рабочие на территории строительства взлетной полосы нового сегмента терминала аэропорта Домодедово
Росавиация расследует инцидент с посадкой SSJ100 в Домодедово
Опубликованы кадры с места посадки SSJ-100 на недействующую полосу
Опубликованы кадры с места посадки SSJ100 на недействующую полосу
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Лавров: США злоупотребляют привилегией страны, где расположена ООН
Коровы на ферме
Фермеры в Армении протестуют из-за ограничений на забой скота
Вид на Самару
В Самаре приставы нашли разыскиваемую французской полицией девочку
Генконсул США во Владивостоке Луис Кришок и сотрудники консульства окунулись в купель в канун праздника Крещения
Генконсул США во Владивостоке окунулся в крещенскую купель
Извержение вулкана Тааль на Филиппинах
На Филиппинах 14 городов закрыты для местных жителей из-за вулкана
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Источник рассказал об организации конференции по Ливии
Дебора Броннерт
Великобритания прокомментировала назначение нового посла в России
Катар
"Талибан" возобновил переговоры с американцами в Катаре
Алеппо
В Алеппо при ракетном обстреле со стороны террористов погиб человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06В Роскосмосе рассказали о следующем полете корабля "Союз" к МКС
00:54Пригожин раскритиковал высказывание Водонаевой о маткапитале
00:53Спикер Рады анонсировал новый законопроект о децентрализации
00:36МИД Пакистана считает, что Иран готов к диалогу со странами региона
00:30В Ярославле пять автомобилей утонули в большой луже
00:14SpaceX испытает систему спасения новейшего корабля Crew Dragon
00:11Экс-главу МВД из правительства Моралеса отправили в тюрьму в Боливии
00:09В Раде считают заявление премьера об отставке "политическим жестом"
23:58В Ростовской области в ДТП пострадали четыре ребенка
23:58Пентагон признал потерю лидерства США в сфере гиперзвукового оружия
23:47Глава МИД Ирака и генсек НАТО обсудили будущее сотрудничество
23:42Россия запустила восемь проектов программ в ООН
23:37Власти Москвы согласовали митинг противников конституционной реформы
23:32Силовики выпустили около 20 мин по окраинам Горловки, заявили в ДНР
23:28Пострадавших по делу Буркова планируют искать на сайте минюста США
23:23РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в состав нового правительства
23:23Дети Винника подали в греческий суд жалобу на нарушение их прав
23:22Турецкий спецназ прибыл в Триполи для защиты чиновников ПНС
23:09Путин поздравил Юмашеву с днем рождения
23:03Турецкие хакеры атаковали правительственные сайты Греции, сообщили СМИ
Лента новостейМолния