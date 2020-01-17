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В ГИБДД назвали причину ДТП с двумя автобусами в Кирове
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РИА Новости

В ГИБДД назвали причину ДТП с двумя автобусами в Кирове

09:50 17.01.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 янв – РИА Новости. Причиной столкновения двух автобусов в Кирове стало то, что один из водителей не справился с управлением, сообщает ГИБДД Кировской области.
Столкновение двух автобусов "ПАЗ", двигавшихся по городским маршрутам 44 и 22, произошло в пятницу в 7.05 на улице Дзержинского в Кирове.
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"По предварительным данным, автобус 22 маршрута, подъезжая к остановке общественного транспорта, не справился с управлением и совершил столкновение с автобусом 44 маршрута, который отъезжал от остановки общественного транспорта. В момент ДТП в каждом транспортном средстве находилось по 20 пассажиров. По предварительным данным, в результате происшествия восемь человек получили травмы", - говорится в сообщении регионального управления ГИБДД.
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и условия совершения аварии.
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