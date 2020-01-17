В ГИБДД назвали причину ДТП с двумя автобусами в Кирове

Столкновение двух автобусов "ПАЗ", двигавшихся по городским маршрутам 44 и 22, произошло в пятницу в 7.05 на улице Дзержинского в Кирове.

"По предварительным данным, автобус 22 маршрута, подъезжая к остановке общественного транспорта, не справился с управлением и совершил столкновение с автобусом 44 маршрута, который отъезжал от остановки общественного транспорта. В момент ДТП в каждом транспортном средстве находилось по 20 пассажиров. По предварительным данным, в результате происшествия восемь человек получили травмы", - говорится в сообщении регионального управления ГИБДД.