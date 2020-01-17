В Оренбургской области восемь населенных пунктов остались без света

УФА, 17 янв - РИА Новости. Восемь населенных пунктов в Восемь населенных пунктов в Оренбургской области остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в ГУ МЧС по Оренбургской области.

"В 09.30 (7.30 мск) из-за обледенения линий электропередач, произошло аварийное отключение электроэнергии в 8 населенных пунктах Тоцкого района", - сообщает ГУ МЧС по области.

Отмечается, что без электроснабжения остались поселок Глубинный, села Саиновка, Приютное, Марковка, Павло-Антоновка, Невежкино, Малая Ремезенка и Ковыляевка. Среди крупных социальных объектов, оставшихся без электроэнергии - Приютинская и Павло-Антоновская средне школы.