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В Оренбургской области восемь населенных пунктов остались без света
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РИА Новости

В Оренбургской области восемь населенных пунктов остались без света

09:17 17.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОбесточенные высоковольтные линии электропередачи
Обесточенные высоковольтные линии электропередачи
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Обесточенные высоковольтные линии электропередачи. Архивное фото
УФА, 17 янв - РИА Новости. Восемь населенных пунктов в Оренбургской области остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в ГУ МЧС по Оренбургской области.
"В 09.30 (7.30 мск) из-за обледенения линий электропередач, произошло аварийное отключение электроэнергии в 8 населенных пунктах Тоцкого района", - сообщает ГУ МЧС по области.
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Отмечается, что без электроснабжения остались поселок Глубинный, села Саиновка, Приютное, Марковка, Павло-Антоновка, Невежкино, Малая Ремезенка и Ковыляевка. Среди крупных социальных объектов, оставшихся без электроэнергии - Приютинская и Павло-Антоновская средне школы.
С 16 января в Оренбургской области установилась неблагоприятная погода: обильный снегопад, метель, гололедица и сильный ветер. По прогнозу синоптиков 17 января местами по области ожидается ветер порывами до 26 метров в секунду.
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