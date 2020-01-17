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Экс-замгубернатора Кузбасса обвинили в превышении полномочий
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РИА Новости

Экс-замгубернатора Кузбасса обвинили в превышении полномочий

09:15 17.01.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Зал судебных заседаний. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 17 янв – РИА Новости. Бывшему вице-губернатору Кемеровской области Евгению Хлебунову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, выражающихся в принуждении руководства разреза "Бунгурский" финансировать День шахтера в 2017 году, сообщил в суде гособвинитель.
Ранее сообщалось, что Хлебунов обвиняется по ст. 286 ч. 3 п. "в" УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий").
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"Хлебунов понудил ООО "Разрез "Бунгурский" к вынужденному принятию на себя финансовых обязательств на сумму 67 миллионов 950 тысяч рублей путем заключения соглашений о социально-экономическом сотрудничестве между ООО" Разрез "Бунгурский" и коллегией администрации Кемеровской области на сумму 1 миллион рублей, предназначенных для финансирования подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня шахтера-2017 и между ООО "Разрез "Бунгурский" и администрацией Новокузнецкого района на сумму 66 миллионов 950 тысяч рублей"- сказала в суде гособвинитель.
Также из обвинительного заключения следует, что Хлебунов взамен на соглашение предлагал содействие в выделении предприятию участков недр для угольных разработок.
Как пояснил корреспонденту РИА Новости представитель потерпевшего, сумма нанесенного предприятию ущерба составила 2 миллиона 150 тысяч рублей. "Первоначально, по соглашению (о социально-экономическом сотрудничестве) сумма заключённых соглашений - более 66 миллионов рублей", - рассказал представитель потерпевшего предприятия.
В ответ на вопрос суда, понятна ли обвиняемому суть предъявляемого обвинения, Хлебунов ответил утвердительно.
"Отношение к вине выражу, когда будут даны показания", - сказал он.
По делу бывшего замгубернатора проходят 22 свидетеля.
Евгений Хлебунов был назначен на пост заместителя губернатора по топливно-энергетическому комплексу и экологии в апреле 2017 года, в середине 2018 года он ушел в отставку по собственному желанию.
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