Экс-замгубернатора Кузбасса обвинили в превышении полномочий

КЕМЕРОВО, 17 янв – РИА Новости. Бывшему вице-губернатору Бывшему вице-губернатору Кемеровской области Евгению Хлебунову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, выражающихся в принуждении руководства разреза "Бунгурский" финансировать День шахтера в 2017 году, сообщил в суде гособвинитель.

Ранее сообщалось, что Хлебунов обвиняется по ст. 286 ч. 3 п. "в" УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий").

"Хлебунов понудил ООО "Разрез "Бунгурский" к вынужденному принятию на себя финансовых обязательств на сумму 67 миллионов 950 тысяч рублей путем заключения соглашений о социально-экономическом сотрудничестве между ООО" Разрез "Бунгурский" и коллегией администрации Кемеровской области на сумму 1 миллион рублей, предназначенных для финансирования подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня шахтера-2017 и между ООО "Разрез "Бунгурский" и администрацией Новокузнецкого района на сумму 66 миллионов 950 тысяч рублей"- сказала в суде гособвинитель.

Также из обвинительного заключения следует, что Хлебунов взамен на соглашение предлагал содействие в выделении предприятию участков недр для угольных разработок.

Как пояснил корреспонденту РИА Новости представитель потерпевшего, сумма нанесенного предприятию ущерба составила 2 миллиона 150 тысяч рублей. "Первоначально, по соглашению (о социально-экономическом сотрудничестве) сумма заключённых соглашений - более 66 миллионов рублей", - рассказал представитель потерпевшего предприятия.

В ответ на вопрос суда, понятна ли обвиняемому суть предъявляемого обвинения, Хлебунов ответил утвердительно.

"Отношение к вине выражу, когда будут даны показания", - сказал он.

По делу бывшего замгубернатора проходят 22 свидетеля.