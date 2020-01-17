В Хабаровске стартовал международный конкурс ледовых скульптур

"Художники из России, Франции, Китая и Белоруссии поборются за победу в XVI международном конкурсе ледовых скульптур "Ледовая фантазия"… Заявки на участие подали 10 команд. Помимо иностранных гостей в краевой центр также приехали скульпторы из Санкт-Петербурга, Приморья, Республики Саха (Якутия), Еврейской автономии", - говорится в сообщении.

Уточняется, что конкурс проводится в 16-ый раз. С 2014 года соревнование скульпторов организуют раз в два года, это позволило увеличить призовой фонд и встать на один уровень с другими мировыми фестивалями.