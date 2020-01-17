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Культура
2020-01-17T08:59+0300
https://ria.ru/20200117/1563524352.html
В Хабаровске стартовал международный конкурс ледовых скульптур
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РИА Новости

В Хабаровске стартовал международный конкурс ледовых скульптур

08:59 17.01.2020
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© РИА Новости / Алексей ДаничевМастер-класс по ледовым скульптурам
Мастер-класс по ледовым скульптурам
© РИА Новости / Алексей Даничев
Мастер-класс по ледовым скульптурам. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 17 янв - РИА Новости. Международный конкурс ледовых скульптур "Ледовая фантазия" стартовал в пятницу на главной площади Хабаровска, участие в творческом состязании принимают художники из четырех стран, сообщает краевое правительство.

"Художники из России, Франции, Китая и Белоруссии поборются за победу в XVI международном конкурсе ледовых скульптур "Ледовая фантазия"… Заявки на участие подали 10 команд. Помимо иностранных гостей в краевой центр также приехали скульпторы из Санкт-Петербурга, Приморья, Республики Саха (Якутия), Еврейской автономии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за три дня участникам предстоит создать скульптуру из ледяного двухметрового блока. Победителей ждут денежные премии.
Обладатель первого места получит 200 тысяч рублей, серебряному призеру присудят 150 тысяч рублей, бронзовому – 100 тысяч рублей. Отдельный приз предназначен для победителя конкурса зрительских симпатий.
Уточняется, что конкурс проводится в 16-ый раз. С 2014 года соревнование скульпторов организуют раз в два года, это позволило увеличить призовой фонд и встать на один уровень с другими мировыми фестивалями.
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