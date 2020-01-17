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Под Саратовом около девяти тысяч человек остались без отопления
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РИА Новости

Под Саратовом около девяти тысяч человек остались без отопления

08:27 17.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБатарея
Батарея
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Батарея. Архивное фото
САРАТОВ, 17 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Около 30 многоквартирных домов в пятницу остались без отопления из-за повреждения на теплосетях в Энгельсе, втором по величине городе Саратовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе местного филиала ПАО "Т Плюс".
По словам собеседницы агентства, в ходе планового осмотра на теплотрассе на улице Полтавской было выявлено повреждение, в связи с чем проводятся ремонтно-восстановительные работы, а с 7.00 (6.00 мск) в пятницу без отопления остались 26 многоквартирных домов.
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"Тепловая инспекция саратовского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" совместно с управляющими организациями будет проводить мониторинг температуры воздуха внутри помещений отключенных объектов. Восстановить герметичность трубопровода и запустить теплоресурс запланировано к 16.00 (15.00 мск)", - сказала она.
Начальник пресс-службы администрации Энгельсского района Вячеслав Пашковский уточнил РИА Новости,  что без теплоснабжения остались дома с населением около 9 тысяч человек, объектов социальной сферы в зоне отключения нет.
В настоящее время в Энгельсе 1 градус мороза.
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ЭнгельсСаратовская областьСаратовПроисшествия
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