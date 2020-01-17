В Приморье будут судить предполагаемых угонщиков школьного автобуса

ВЛАДИВОСТОК, 17 янв - РИА Новости. Два жителя Приморского края предстанут перед судом по делу об угоне школьного автобуса, сообщает управление МВД по региону.
В ведомстве сообщили, что в сентябре 2019 года двое пьяных местных жителей 28 и 29 лет увидели автобус ПАЗ возле школы-интерната в городе Спасск-Дальний. Дверь автобуса была не заперта, и злоумышленники решили "покататься по городу", говорится в сообщении.
Отмечается, что подозреваемых в тот же день задержал инспектор ДПС. Позднее в полицию поступило сообщение об угоне школьного автобуса.
Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору".
"Расследование завершено. Доказана причастность фигурантов уголовного дела к совершению преступления. Уголовное дело направлено в суд", - говорится в сообщении.
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