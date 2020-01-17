Суд отложил приговор экс-советнику Трампа Флинну

Cоветник по национальной безопасности Майкл Флинн на ежедневный брифинге в Вашингтоне. Архивное фото

Cоветник по национальной безопасности Майкл Флинн на ежедневный брифинге в Вашингтоне

© AP Photo / Carolyn Kaster Cоветник по национальной безопасности Майкл Флинн на ежедневный брифинге в Вашингтоне

Ранее предполагалось, что Флинна приговорят 28 января. Очередной перенос приговора вызван необходимостью получить разъяснения защиты и обвинения после того, как Флинн отказался от сделки с обвинением и передумал признавать себя виновным.

Обвинение запросило до полугода тюрьмы и штраф до 9,5 тысяч долларов в обмен на признание Флинном вины в даче ложных показаний ФБР о своих разговорах с тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком. Судья при этом счел отягчающими обстоятельствами то, что Флинн лгал ФБР прямо в Белом доме, занимая при этом высокую должность, и вынудил повторить свои ложные показания вице-президента Майка Пенса, поверившего ему.