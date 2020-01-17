Суд отложил приговор экс-советнику Трампа Флинну

ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. Суд в Вашингтоне отложил до 27 февраля приговор бывшему советнику президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майклу Флинну, говорится в документах суда.
Ранее предполагалось, что Флинна приговорят 28 января. Очередной перенос приговора вызван необходимостью получить разъяснения защиты и обвинения после того, как Флинн отказался от сделки с обвинением и передумал признавать себя виновным.
Обвинение запросило до полугода тюрьмы и штраф до 9,5 тысяч долларов в обмен на признание Флинном вины в даче ложных показаний ФБР о своих разговорах с тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком. Судья при этом счел отягчающими обстоятельствами то, что Флинн лгал ФБР прямо в Белом доме, занимая при этом высокую должность, и вынудил повторить свои ложные показания вице-президента Майка Пенса, поверившего ему.
Спецпрокурор США Роберт Мюллер расследовал предполагаемые связи Трампа и его штаба с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. Мюллер завершил расследование в марте текущего года, не найдя свидетельств "сговора" между Трампом и Россией.