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Суд отложил приговор экс-советнику Трампа Флинну
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РИА Новости

Суд отложил приговор экс-советнику Трампа Флинну

06:41 17.01.2020
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© AP Photo / Carolyn KasterCоветник по национальной безопасности Майкл Флинн на ежедневный брифинге в Вашингтоне
Cоветник по национальной безопасности Майкл Флинн на ежедневный брифинге в Вашингтоне
© AP Photo / Carolyn Kaster
Cоветник по национальной безопасности Майкл Флинн на ежедневный брифинге в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. Суд в Вашингтоне отложил до 27 февраля приговор бывшему советнику президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майклу Флинну, говорится в документах суда.
Ранее предполагалось, что Флинна приговорят 28 января. Очередной перенос приговора вызван необходимостью получить разъяснения защиты и обвинения после того, как Флинн отказался от сделки с обвинением и передумал признавать себя виновным.
Обвинение запросило до полугода тюрьмы и штраф до 9,5 тысяч долларов в обмен на признание Флинном вины в даче ложных показаний ФБР о своих разговорах с тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком. Судья при этом счел отягчающими обстоятельствами то, что Флинн лгал ФБР прямо в Белом доме, занимая при этом высокую должность, и вынудил повторить свои ложные показания вице-президента Майка Пенса, поверившего ему.
Спецпрокурор США Роберт Мюллер расследовал предполагаемые связи Трампа и его штаба с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. Мюллер завершил расследование в марте текущего года, не найдя свидетельств "сговора" между Трампом и Россией.
Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. Февраль 2017 года
15 января, 05:49
Флинн отзывает признание вины в деле о разговорах с экс-послом России
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ФБРМайкл ФлиннДональд ТрампСергей КислякРоберт МюллерРоссияСШАВ мире
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Флинн отзывает признание вины в деле о разговорах с экс-послом России
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