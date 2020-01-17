Во Владивостоке проверка не нашла нарушений у цирка, где произошло ЧП

ВЛАДИВОСТОК, 17 янв - РИА Новости. Проверка не нашла нарушений у цирка Владивостока, где в ходе выступления с высоты упала гимнастка, сообщает цирк в своем аккаунте в соцсети Instagram.
В конце декабря во время исполнения номера девушка сорвалась с троса и упала на арену. В цирке сообщили, что гимнастка достаточно опытная, причиной инцидента мог стать человеческий фактор - она не зацепилась за страховочную петлю во время исполнения номера. Гимнастку прооперировали. Девушка не является сотрудницей Росгосцирка, а была привлечена на программу прокатчиком. Региональное СУСК начало проверку по признакам нарушения требований охраны труда.
"В ходе расследования никаких замечаний к оборудованию Владивостокского цирка, на котором выполнялся номер, не возникло. Страховочная петля на канате целая, в рабочем состоянии. По какой причине Елена не воспользовалась страховочной петлей при выполнении трюка, еще предстоит выяснить. Со стороны Владивостокского цирка все требования по технике безопасности при выполнении данного номера были соблюдены", - говорится в сообщении.
Отмечается, что администрация цирка следит за состоянием гимнастки и помогает ее родным и близким.
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