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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-17T05:46+0300
https://ria.ru/20200117/1563521394.html
Кудрин сообщил об отсутствии предложений войти в новое правительство
https://cdn22.img.ria.ru/images/156343/04/1563430430_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_9d916b95e933fe984fe8b4f7f9dece3c.jpg
РИА Новости

Кудрин сообщил об отсутствии предложений войти в новое правительство

05:46 17.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Счётной палаты Алексей Кудрин
Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в кулуарах Гайдаровского форума заявил, что ему не предлагали войти в состав нового правительства.
"Нет", — сказал он журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
По словам Кудрина, в настоящий момент у него обязательства перед Владимиром Путиным по Счетной палате, поэтому он считает, что ему следует продолжать работать в этом ведомстве, даже если поступят подобные предложения.
"Прошло полтора года. Пока, мне кажется, еще нужно в Счетной палате поработать", — подчеркнул Кудрин.
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Кроме того, глава Счетной палаты прокомментировал итоги работы Дмитрия Медведева на посту премьер-министра и оценил качества нового главы кабмина Михаила Мишустина.
"Будучи на посту председателя правительства, я думал, что он (Медведев. — Прим. ред.) должен был больше сделать для темпов экономического роста, структурных и институциональных реформ", — отметил Кудрин.
По его мнению, российская экономика находится в сложном периоде своего развития, однако у нее есть все возможности для восстановления темпов экономического роста.
"Но для этого потребуется проводить реформы", — пояснил глава Счетной палаты.
Также Кудрин выразил мнение, что Мишустин, который до назначения премьером возглавлял ФНС с 2010 года, хорошо понимает состояние бизнеса.
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"Чувствует, как формируется финансовый доход. Поскольку он раньше работал в бизнес-структурах, в том числе с международным участием, то он очень чувствует качество инвестиционного климата. Хорошо, что он сегодня в своем выступлении в Государственной думе сказал, что сегодня подорвано доверие бизнеса к государству", — добавил он.
Помимо этого Кудрин охарактеризовал нового главу кабинета министров как абсолютно современного человека, который чувствует задачи технологического развития.
В среду Медведев заявил Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что президент внес кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму. В четверг депутаты утвердили его кандидатуру, после чего Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером.
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинДмитрий МедведевАлексей КудринСчетная палата РФФедеральная налоговая служба РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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