Кудрин сообщил об отсутствии предложений войти в новое правительство

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в кулуарах Гайдаровского форума заявил, что ему не предлагали войти в состав нового правительства.
"Нет", — сказал он журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
По словам Кудрина, в настоящий момент у него обязательства перед Владимиром Путиным по Счетной палате, поэтому он считает, что ему следует продолжать работать в этом ведомстве, даже если поступят подобные предложения.
"Прошло полтора года. Пока, мне кажется, еще нужно в Счетной палате поработать", — подчеркнул Кудрин.
Кроме того, глава Счетной палаты прокомментировал итоги работы Дмитрия Медведева на посту премьер-министра и оценил качества нового главы кабмина Михаила Мишустина.
"Будучи на посту председателя правительства, я думал, что он (Медведев. — Прим. ред.) должен был больше сделать для темпов экономического роста, структурных и институциональных реформ", — отметил Кудрин.
По его мнению, российская экономика находится в сложном периоде своего развития, однако у нее есть все возможности для восстановления темпов экономического роста.
"Но для этого потребуется проводить реформы", — пояснил глава Счетной палаты.
Также Кудрин выразил мнение, что Мишустин, который до назначения премьером возглавлял ФНС с 2010 года, хорошо понимает состояние бизнеса.
"Чувствует, как формируется финансовый доход. Поскольку он раньше работал в бизнес-структурах, в том числе с международным участием, то он очень чувствует качество инвестиционного климата. Хорошо, что он сегодня в своем выступлении в Государственной думе сказал, что сегодня подорвано доверие бизнеса к государству", — добавил он.
Помимо этого Кудрин охарактеризовал нового главу кабинета министров как абсолютно современного человека, который чувствует задачи технологического развития.
В среду Медведев заявил Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что президент внес кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму. В четверг депутаты утвердили его кандидатуру, после чего Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером.
16 января, 17:55"Поаккуратней, но лучше честно". Что предлагает стране Мишустин