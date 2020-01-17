Кудрин сообщил об отсутствии предложений войти в новое правительство

"Нет", — сказал он журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

По словам Кудрина, в настоящий момент у него обязательства перед Владимиром Путиным по Счетной палате, поэтому он считает, что ему следует продолжать работать в этом ведомстве, даже если поступят подобные предложения.

"Прошло полтора года. Пока, мне кажется, еще нужно в Счетной палате поработать", — подчеркнул Кудрин.

Кроме того, глава Счетной палаты прокомментировал итоги работы Дмитрия Медведева на посту премьер-министра и оценил качества нового главы кабмина Михаила Мишустина

"Будучи на посту председателя правительства, я думал, что он (Медведев. — Прим. ред.) должен был больше сделать для темпов экономического роста, структурных и институциональных реформ", — отметил Кудрин.

По его мнению, российская экономика находится в сложном периоде своего развития, однако у нее есть все возможности для восстановления темпов экономического роста.

"Но для этого потребуется проводить реформы", — пояснил глава Счетной палаты.

Также Кудрин выразил мнение, что Мишустин, который до назначения премьером возглавлял ФНС с 2010 года, хорошо понимает состояние бизнеса.

"Чувствует, как формируется финансовый доход. Поскольку он раньше работал в бизнес-структурах, в том числе с международным участием, то он очень чувствует качество инвестиционного климата. Хорошо, что он сегодня в своем выступлении в Государственной думе сказал, что сегодня подорвано доверие бизнеса к государству", — добавил он.

Помимо этого Кудрин охарактеризовал нового главу кабинета министров как абсолютно современного человека, который чувствует задачи технологического развития.