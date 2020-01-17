Адвокат рассказал, кто приедет в Грецию поддержать Винника

Выдачи Винника добиваются также Франция и Россия. Винник заявил, что не нарушал никаких законов США и Франции, не совершал ни уголовных преступлений, ни административных нарушений, и согласен на экстрадицию только в Россию. Двадцатого декабря стало известно, что глава Минюста Греции Костас Циарас подписал решение о выдаче Винника во Франции, а затем в США и в Россию. Винник объявил голодовку протеста.