Адвокат рассказал, кто приедет в Грецию поддержать Винника

АФИНЫ, 17 янв - РИА Новости. Специалисты по информационным технологиям приедут на следующей неделе в Грецию поддержать россиянина Александра Винника и проведут пресс-конференцию, сообщил РИА Новости адвокат Тимофей Мусатов.
"В понедельник в Грецию съезжаются представители IT-сообщества, специалисты, будет проведена большая пресс-конференция на эту тему", - сказал Мусатов.
Российский специалист по технологиям блокчейна Александр Винник был арестован летом 2017 года по запросу США в Греции, куда он приехал на отдых как турист с женой и двумя маленькими детьми. США обвинили его в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по их утверждению, отмывались миллиарды долларов.
Выдачи Винника добиваются также Франция и Россия. Винник заявил, что не нарушал никаких законов США и Франции, не совершал ни уголовных преступлений, ни административных нарушений, и согласен на экстрадицию только в Россию. Двадцатого декабря стало известно, что глава Минюста Греции Костас Циарас подписал решение о выдаче Винника во Франции, а затем в США и в Россию. Винник объявил голодовку протеста.