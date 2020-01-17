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В Японии почтили память погибших 25 лет назад от землетрясения в Кобе
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РИА Новости

В Японии почтили память погибших 25 лет назад от землетрясения в Кобе

04:05 17.01.2020
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© AP Photo / Yun Jai-hyoungПоследствия землетрясения в Кобе, 1995 год
Последствия землетрясения в Кобе, 1995 год
© AP Photo / Yun Jai-hyoung
Последствия землетрясения в Кобе, 1995 год . Архивное фото
ТОКИО, 17 янв – РИА Новости. Траурные мероприятия памяти жертв разрушительного землетрясения 1995 года, получившего название Великого землетрясения Хансин, прошли в японском городе Кобе: ровно 25 лет назад удар стихии унес жизни 6 тысяч 434 человек.
Приготовления к церемонии начались на рассвете – около пяти утра в одном из центральных парков были зажжены около 5 тысяч свечей в бамбуковых подсвечниках, выставленных в форме цифр "1.17", символизирующих трагическую дату в истории города, наиболее пострадавшего при землетрясении, а также в виде слова "кидзаму", что можно дословно перевести как "выгравировать" или "запечатлеть".
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В час, когда произошло землетрясение - 05.46 по местному времени (23.46 четверга мск), собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. К монументу, на котором написаны имена каждого из 6 тысяч 434 жертв катастрофы, возложили цветы. Перед собравшимися выступили мэр города Кобе Кидзо Хисамото и родственники погибших в землетрясении.
"Прошло ровно 25 лет с того момента, как ушла в рай моя мама. Сейчас мне 47 лет, столько же, сколько было моей маме, когда она умерла", - сказал Ёсихиро Уэно, чей дом был полностью разрушен при ударе стихии. Кадры выступления транслировались телеканалом NHK.
Как сообщили организаторы мероприятия, кроме утренней церемонии состоится и вечернее зажжение свечей, чтобы те, кто не смог прийти на рассвете, также почтили память усопших. Кроме этого, в 17.46 будет объявлена вторая минута молчания. Почтить память погибших 25 лет назад прибыли наследный принц Акисино и его супруга Кико, они примут участие в правительственной церемонии, которая пройдет позже в пятницу.
Землетрясение в Кобе 17 января 1995 года магнитудой 7,3 стало одним из самых разрушительных в истории Японии. Тогда погибли 6434 человека, без жилья остались более 300 тысяч человек. Около 250 тысяч строений были полностью или частично разрушены. Годовщину трагедии в Кобе почтут и в других городах Японии. В частности, церемония памяти жертв пройдет в парке Ёёги в Токио.
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