"Как ела, так есть и буду": Лолита оценила отставку правительства

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Лолита Милявская пошутила про отставку правительства, разместив видео в инстаграме, на котором показала, чем она питается.
"Что-то так мне все мои друзья и коллеги пишут, что правительство ушло в отставку. А я вот стою на кухне и ем картошечку вареную и что-то выковыриваю из банки", — сказала певица, комментируя свою трапезу.
По ее словам, она думала, что купила шпроты, а вместо этого получила "какую-то массу", от употребления которой тем не менее она не отказалась.
"Не знаю, хорошо это или плохо, но я как ела, так есть и буду", — заключила артистка.
Накануне правительство и премьер-министр Дмитрий Медведев объявили, что уходят в отставку. Это произошло после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, в котором он обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституции: так, глава государства выступил с идеей, чтобы Госдума получила право не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьера. Новым главой кабмина стал Михаил Мишустин.
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