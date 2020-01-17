Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-17T00:30+0300
https://ria.ru/20200117/1563519529.html
"Как ела, так есть и буду": Лолита оценила отставку правительства
https://cdn23.img.ria.ru/images/149289/87/1492898747_0:148:3115:1900_1036x0_80_0_0_70c3bc140ed57f407200a33018d22413.jpg
РИА Новости

"Как ела, так есть и буду": Лолита оценила отставку правительства

00:30 17.01.2020
1173
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПевица Лолита
Певица Лолита
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Певица Лолита. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Лолита Милявская пошутила про отставку правительства, разместив видео в инстаграме, на котором показала, чем она питается.
"Что-то так мне все мои друзья и коллеги пишут, что правительство ушло в отставку. А я вот стою на кухне и ем картошечку вареную и что-то выковыриваю из банки", — сказала певица, комментируя свою трапезу.
По ее словам, она думала, что купила шпроты, а вместо этого получила "какую-то массу", от употребления которой тем не менее она не отказалась.
"Не знаю, хорошо это или плохо, но я как ела, так есть и буду", — заключила артистка.
Накануне правительство и премьер-министр Дмитрий Медведев объявили, что уходят в отставку. Это произошло после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, в котором он обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституции: так, глава государства выступил с идеей, чтобы Госдума получила право не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьера. Новым главой кабмина стал Михаил Мишустин.
Алена Водонаева
Вчера, 13:39
Водонаева резко высказалась о маткапитале
111500017
Обсудить 4
Шоу-бизнесЛолита МилявскаяМихаил МишустинДмитрий МедведевГосдума РФВладимир ПутинРоссия
Рекомендуем
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Путин включил Мишустина в состав Совбеза в качестве постоянного члена
Телеведущий Иван Ургант
Православные активисты потребовали лишить Ивана Урганта гражданства
Здание американского Сената в Вашингтоне
В США дали старт процессу импичмента Трампа
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков в перерыве заседания Совета Федерации РФ
Пушков высмеял возвращение Украины в ПАСЕ
Фотография кошки, выставленной на продажу на сайте Avito за 20 миллионов рублей
Житель Новороссийска продает "уникальную" кошку за 20 миллионов рублей
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Киеве утверждают, что место крушения Boeing расчищали бульдозерами
Украинские военнослужащие
В Киеве назвали условия проведения выборов в Донбассе
Алена Водонаева
Водонаева резко высказалась о маткапитале
Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров выступает во время посещения филиала МГИМО в Ташкенте
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
В России ответили на обвинения Европарламента в "искажении истории"
Работа офиса Сбербанка России
В Сбербанке объяснили комиссию за прием доллара со "следами кокаина"
Стоп-кадр реалити-шоу Дом-2
Оператор "Дома-2" умер на съемках проекта, сообщили СМИ
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Источник: встреча Мишустина с Совфедом может пройти в феврале
Братислава
Опрос показал, что на выборах в Словакии могут победить экстремисты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25В Венесуэле обвинили Европарламент в дестабилизации обстановки
01:21Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
01:17Адвокаты россиянина Винника ожидают заявления Москвы по делу
01:07Пэрис Хилтон пытается готовить в новом кулинарном шоу на YouTube
01:04Израиль атаковал объект ХАМАС в секторе Газа
00:58В финском аэропорту открылись туалеты для собак
00:56Адвокат рассказал о состоянии здоровья Винника в греческой тюрьме
00:52В Триполи считают, что ряд сил хотят провалить конференцию по Ливии
00:44Депутат заметил логику в отставке правительства
00:42В Грузии заявили о готовности к диалогу с Абхазией и Южной Осетией
00:41Политолог заявил о желании Европарламента наказать Россию за прошлое
00:31Новый президент Гватемалы разорвал отношения с Венесуэлой
00:30"Как ела, так есть и буду": Лолита оценила отставку правительства
00:25Премьер Греции угрожает наложить вето на решение по Ливии
00:15Жителей Петропавловска-Камчатского разбудили подземные толчки
23:54Трамп считает, что слушания по импичменту не займут много времени
23:49Фронтмен Metallica впервые выступит на публике после реабилитации
23:37В Цхинвале обеспокоены заявлением абхазского оппозиционера о Грузии
23:31Украина предложила создать международную следственную группу по Boeing
23:29Помпео намерен добиваться продолжения перемирия в Ливии
Лента новостейМолния