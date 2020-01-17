"Как ела, так есть и буду": Лолита оценила отставку правительства

"Что-то так мне все мои друзья и коллеги пишут, что правительство ушло в отставку. А я вот стою на кухне и ем картошечку вареную и что-то выковыриваю из банки", — сказала певица, комментируя свою трапезу.

По ее словам, она думала, что купила шпроты, а вместо этого получила "какую-то массу", от употребления которой тем не менее она не отказалась.